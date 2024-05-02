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Mutlu fergu'son'!

Serdar Ortaç ile 5 yıl evli kaldıktan sonra tek celsede boşanan Chloe Loughnan, bu yaz evleniyor. Ortaç da ödediği 700 bin TL’lik nafakadan kurtuluyor.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 07:02
Mutlu fergu’son’!

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İrlandalı manken Chloe Loughnan, geçtiğimiz yıllarda Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra Türkiye ile bağlarını kesmemiş, sık sık gelip gitmişti. Ortaç ile yolları ayırmasının ardından yeni bir hayata başlayan Chloe Loughnan, geçtiğimiz yıl mimar Ferguson Hennesy ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu birlikteliklerini sık sık sosyal medyadan gözler önüne seren İrlandalı manken, geçtiğimiz yaz Hennesy'den evlilik teklifi almıştı. Loughnan da bu teklife "Evet" cevabını vermişti.

İSYAN ETMİŞTİ!
Bu yaz dünyaevine girmeye hazırlanan Chloe Loughnan da durum böyle iken, eski eşi Serdar Ortaç ise yaptığı açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Eski eşini hala unutamadığı konuşulan ama maddi ve manevi sıkıntılar da yaşayan Ortaç, "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" diyerek isyan etmişti. İrlandalı manken, yaz aylarında Ferguson Hennesy ile evlenmesi durumunda, Ortaç da ödediği 700 bin TL'lik nafakadan kurtulacak.

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