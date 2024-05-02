Kuyudaki vahşet

Tüyler ürperten cinayet önceki gün saat 16.30 sıralarında Manisa Alaşehir'de meydana geldi. Çağlayan Mahallesi Ahlat mevkisinde bulunan bir bağ evinde geçimini çiftçilikle sağlayan S.Y. (33), kendisine ait otomobille bir yıldır birlikte yaşadığı ve eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi G.Y. ile (27) bağ evine gitti. Burada Y. ile S.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

3 METRE DERİNLİĞİNDE...

S.Y, otomobilindeki av tüfeğini alarak Y.'ye 1 el ateş ettikten sonra kanlar içerisinde kalan kadını 3 metre derinliğindeki su kuyusuna attı. Ardından kendi başına ateş ederek intihara kalkıştı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bağ evine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan S.Y, ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Alaşehir Devlet Hastanesine, ardından Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bağ evine gelen itfaiye görevlileri tarafından kuyudan çıkarılan Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.