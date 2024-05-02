Kod adı Dortmund

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Arat, Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin ve yıldız futbolcusu Salih Özcan'ın transferini bitirmek için uğraş veriyor. Başkan Arat, Nuri Şahin ile bugün masaya oturacak. Genç teknik adama hedeflerini ve projelerini anlatacak olan Arat'ın genç hocayı ikna etmesi bekleniyor. Ancak, Şahin'in Dortmund'daki geleceği belirsiz... Sezon sonunda net kararını açıklayacak Şahin takımdan ayrılması durumunda Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi bekleniyor. Hasan Arat, Dortmund'un orta sahası Salih Özcan ile sohbet etti. Bu görüşmede Özcan ve Dortmund'un beklentilerine cevap arandı. Alman ekibinin yıldız futbolcudan 10 milyon Euro'luk bir beklentisi var. Beşiktaş Yönetimi bu rakamı düşürerek transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. 26 yaşındaki oyuncunun Dortmund ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon Alman ekibi ile 32 maça çıkan Salih Özcan, gol ya da asist üretemedi.

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