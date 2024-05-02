Hedef Cham

Transferde sezon bitmeden önemli bir bölümü sonlandırma konusunda kararlı olan Trabzonspor, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına, Dragus, John Lundstram ve Borna Barisic'ten sonra Muhammed Cham'a gözünü dikti.

RAPORLAR OLUMLU

Trabzonsporlu kurmaylar, Fransa Ligue 1 takımlarından Clermont forması giyen Muhammed-Cham Saracevic'in transferini bitirmek istiyor. 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu için olumlu bir rapor geldi. Oyuncunun kulübü ile yapılan görüşmelerde henüz istenilen seviyeye gelinemedi. Ancak; futbolcu ve menajeriyle yapılan görüşmelerde ise önemli bir mesafe kat edildiği öğrenildi.

11 GOLE KATKI

Sol ayağını etkin şekilde kullanabilen Muhammed Cham, 10 numara, sağ açık ve sol açık mevkilerinde oynayabiliyor. Kulübü ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar kontratı bulunan 1.80 boyundaki Avusturyalı oyuncuya güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan yıldız oyuncu rakip ağlara 7 gol attı. Ayrıca takımına 4 de asist katkısı vererek dikkatleri üstüne çekti. Oyuncu da yeni bir maceraya sıcak bakıyor.