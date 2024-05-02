’Bulut’ların üstünde!

Güzel oyuncu Buse Meral, bir süredir oyuncu Aras Bulut İynemli ile aşk yaşıyor. "Cadı" filmindeki rol arkadaşı Furkan Andıç ile gazeteci Birsen Altuntaş'a röportaj veren Buse Meral, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de yakınlaştığı Aras Bulut İynemli ile arkadaşlığı aşka dönen Meral, "Aşk hayatında nasıl bir dönem yaşıyorsun?" sorusuna "Güzel, her şey çok keyifli şu an... Mutluyum" cevabını verdi. Meral, özel hayatının işlerini önüne geçmesini istemediğini de sözlerine ekledi.

GÖNDERME YAPMIŞTI!

Bige Önal, geçtiğimiz günlerde Aras Bulut İynemli'nin yeni aşkı olan Buse Meral ile ilgili sorulara, "Bu konularla ilgili bana artık soru sormayın. Bu artık bana sorulacak bir soru değil. Herkese mutluluklar..." diyerek gönderme yapmıştı.