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Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye ve BAE arasında da masaya yatırıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Nisan 2024 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
Tam yol ileri

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Türkiye, "Kalkınma Yolu Projesi"ne büyük önem verdi. Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretinde de bu proje gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BAE Yatırım Bakanı Al Suwaidi ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Uraloğlu, bu buluşmada Kalkınma Yolu Projesi'ni ve iki ülke arasındaki iş birliklerini ele aldıklarını belirtti. "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın himayelerinde Irak'ta imzalanan dörtlü mutabakatın ardından görüşmelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. BAE'li mevkidaşım ile Kalkınma Yolu konusunda ülkelerimizin yapacağı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk" sözlerini kaydetti.

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