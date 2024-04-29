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Paten kabusu!

Patenle kamyonete tutunan Berat Bayram, düşünce arkadan gelen otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Nisan 2024 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
Paten kabusu!

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Antalya Kepez'de patenle kayan ortaokul son sınıf öğrencisi Berat Bayram (14), önceki gün Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyreden kamyonetin arkasına takıldı. Tutunan genç, dengesini kaybedince arkasından gelen otomobilin altında kaldı. Kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Berat'ın hayatını kaybettiğini saptadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bayram'ın babası Sefa ile annesi Kıymet Bayram, dün sabah cenazeyi morgdan aldığı sırada gözyaşlarına boğuldu.

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