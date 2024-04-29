’Özel’ kabul bu hafta

Gözler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Lideri Özgür Özel'in görüşmesine çevrildi. Erdoğan'ın Özel'i Külliye'de kabul edeceği belirtildi. Zirvenin ana gündeminin ekonomi, yeni 'Anayasa' ve terörle mücadele konularının olacağı öğrenildi. CHP Lideri Özel'in görüşmede "Emekli maaşları, belediye borçları, öğretmen atamaları, anayasa değişikliği ve dış politika" konularını da gündeme getireceği kaydedildi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, zirve ile ilgili, "Görüşme muhtemelen Beştepe'de olacak. Hiç konuşulmaması anormaldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel'in görüşme talebi sonrası 'Müzakere edilmez, mücadele edilir' açıklaması bu sorunun nereden kaynaklandığını gösteriyor. İlk görüşme karar değil, müzakerelerin başlaması ve devam etmesi açısından bir adımdır. Görüşmenin ana konusu en başta ekonomi olacak sanırım. Kendisi de söylüyor. Bunlar bizim de ana gündemimiz. Ülkenin bu sorunlarının çözülmesi için 'konuşalım' demek güzel bir şey" sözlerini kaydetti.

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