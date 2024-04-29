Öğretim üyeleri düşük maaştan şikayetçi

Eğitim ücretleriyle sıkça gündeme gelen bazı vakıf üniversiteleri, öğretim üyelerine verdiği maaşla sınıfta kaldı. TBMM'ye başvuran bir öğretim üyesi, çalıştığı vakıf üniversitesinde kanuna aykırı olarak kamu üniversitelerdeki öğretim elemanlarından çok daha az maaş ödemesi yapıldığı şikayetinde bulundu. TBMM Dilekçe Komisyonu da başvuruyu işleme alarak konuyu YÖK'e iletti. Bunun üzerine YÖK, TBMM'ye gönderdiği yazıda, maaş ödemeleri konusunda üniversitelerde denetim yaptıklarını bildirdi.

KAMU EMSAL OLMALI

Mevzuatta yapılan düzenlemeyle vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemeyeceğinin hükme bağlandığını belirten YÖK; kendilerine de benzer yönde şikayetler geldiğini kaydetti. YÖK, akademik personel ücretlerinin mevzuat kapsamında ödenip ödenmediğine ilişkin 9 vakıf üniversitesinde inceleme yapıldığını belirtti. İnceleme sonucu hazırlanan raporların Yürütme Kurulu'nda görüşüldüğünü aktaran YÖK, "7 vakıf yükseköğretim kurumu için konunun takibine, 2 vakıf yükseköğretim kurumu için ise uyarma ve düzeltme önlemi uygulanmasına ve konunun takibine karar verilmiştir" değerlendirmesini yaptı.

DAVA HAKKI VAR

Öğretim elemanlarının dava hakkı bulunduğuna dikkat çeken YÖK, kendilerinin de her yıl idari yönden denetim yaptıklarını vurguladı. YÖK, ayrıca alınan kararların sosyal güvenlik hakları açısından gereğinin yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletildiğini dile getirdi.



GERİYE DÖNÜK ÖDEME

Geçmiş döneme ilişkin bilgi de veren YÖK, 2022'ye ilişkin şunları kaydetti: "Bir vakıf yükseköğretim kurumu hakkında ayrıntılı inceleme yapılmasına, 4 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında konunun takibine, bir vakıf yükseköğretim kurumu hakkında uyarma ve düzeltme önlemi uygulanmasına, 17 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında ise uyarma ve düzeltme önlemi uygulanmasına ve geçmiş dönemlere ilişkin fark ücret alacaklarının hesaplanarak ilgililere ödenmesine karar verilmiştir."



YÖK, öğretim elemanlarına devlet üniversitelerinden az ücret ödenemeyeceği gerekçesiyle vakıf üniversitelerine 'maaş' baskını düzenledi. Bazı üniversitelere düşük maaş ödediği için yaptırım kararı alındı.

Önder YILMAZ