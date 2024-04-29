Livakovic’te Zufic etkisi: Vatandaşının göreve başlaması performansında artış yarattı

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in son haftalardaki performansında Dinamo Zagreb'te 3 yıl birlikte çalıştığı Sandro Zufic'in Fenerbahçe'de göreve başlamasıyla gözle görülür bir artış gözlemlendi. Sezona Tokatspor'dan getirilen kaleci antrenörü Haluk Kaplan'la başlayan tecrübeli eldiven yediği goller ve yaptığı hatalarla dikkat çekmişti.

14 Şubat'ta Kaplan'ın yerine göreve getirilen vatandaşı Zufic'le idmanlarda çok iyi çalışan ve dil problemini de atlatan 29 yaşındaki file bekçisi bu tarihten itibaren çıktığı maçlarda yaptığı kurtarışlarla taraftarlardan da tam not aldı. Takımının Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta gol yemesine rağmen kalesine gelen 6 şutu çıkaran Hırvat kaleci, Olympiakos ile oynanan rövanş maçında da normal süre ve uzatmalarda kritik kurtarışlara imza atmış, 2 de penaltı çıkarmasına rağmen Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda etmesine engel olamamıştı. Livakovic, Beşiktaş derbisinde de etkili bir performans ortaya koymuştu.

17 MAÇTA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic bu sezon çıktığı 43 maçta 46 gol yerken, 17 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.