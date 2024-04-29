Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, su altı güzellikleriyle de öne çıkan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalış turizmini bu sezon erken hareketlendirdi. Turistler 7 dalış merkezinin faaliyet gösterdiği ilçede, dünyanın en büyük batık uçaklarından biri Airbus A300, tek motorlu uçak ve mağara bulunan 13 resif noktasında dalış yaparak su altının güzelliğine tanıklık ediyor. Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, "Havaların güzel gitmesi önceki yıllara göre sezonu daha hareketli hale getirdi. Dalışa talep fazla oldu" dedi.

İskoçya'dan gelen Ross Urquhart ilk kez dalış yaptığını belirterek, "Burada bir sürü su altı canlısıyla karşılaştım. Dalış yapmayı herkese tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı. Kuşadası'na 2 yıldır geldiğini aktaran Sevil Terzioğlu ise "Tatil rotasını Kuşadası'na alanların bir şekilde gelip su altı dalışı yapması bence harika olur. İnanamayacakları bir dünyaya kapı açacaklar" diye konuştu.