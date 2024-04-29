PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Güçlü kadın severim

Nilperi Şahinkaya, oynadığı dizinin final yapması ile saçlarını eski rengine boyattı. Hayalini kurduğu proje için de şu mesajı yolladı: Güçlü kadını oynamak isterim.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Nisan 2024 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
Güçlü kadın severim

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Nilperi Şahinkaya, Sinem Ünsal ve Alp Navruz'un birlikte oynadığı Senden Önce isimli dizi erken final yaptı. Bunun üzerine Şahinkaya dizi için boyattığı saçlarının eski haline dönmesi için gittiği kuaförde objektiflere yansıdı. Şahinkaya, "Dizi final yaptı, ben de kendime zaman ayırıyorum. Kuaförüme geldim saçlarımı eski haline getireceğim" dedi.

Güzel oyuncu yeni bir sinema filmi projesi de olduğunu belirtti. "Kesinleşirse o filmin çekimlerine başlayacağım" dedi. Şahinkaya "Sizin hayatını oynamak istediğiniz biri var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Gücünü sonradan kazanan bir kadın, mücadeleci bir kadın olabilir. Mesela gazeteci bir kadını, erkeklerin dünyasında var olmaya çalışan bir kadını oynamayı çok isterim.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Protestolar devam ederken ABD’yi seçim korkusu sardı: Trump’tan ‘durdurun’ çağrısı
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Borsa İstanbul’dan 10 bin rekoru! BIST 100 endeksine yoğun ilgi: 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı!
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA