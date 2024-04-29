Güçlü kadın severim

Nilperi Şahinkaya, Sinem Ünsal ve Alp Navruz'un birlikte oynadığı Senden Önce isimli dizi erken final yaptı. Bunun üzerine Şahinkaya dizi için boyattığı saçlarının eski haline dönmesi için gittiği kuaförde objektiflere yansıdı. Şahinkaya, "Dizi final yaptı, ben de kendime zaman ayırıyorum. Kuaförüme geldim saçlarımı eski haline getireceğim" dedi.

Güzel oyuncu yeni bir sinema filmi projesi de olduğunu belirtti. "Kesinleşirse o filmin çekimlerine başlayacağım" dedi. Şahinkaya "Sizin hayatını oynamak istediğiniz biri var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Gücünü sonradan kazanan bir kadın, mücadeleci bir kadın olabilir. Mesela gazeteci bir kadını, erkeklerin dünyasında var olmaya çalışan bir kadını oynamayı çok isterim.