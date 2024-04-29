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Film koptu!

Hülya Avşar, Yeşilçam’ın 4 yapraklı goncası Filiz Akın, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray’ın sektörden çok erken ayrıldıklarını söyledi. Yeni oyunculara sitem etti: Şimdikilerde duygu yok, mimik yok. Bağırarak oynuyorlar.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Nisan 2024 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
Film koptu!

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Ünlü oyuncu Hülya Avşar, önceki gün Tarabya'da spor yaparken objektiflere yansıdı. Her şeyin yolunda olduğunu anlattı. Yeni projelerinden bahsetti. Yeni bir reklam filmi çekeceğini söyledi. Bir sinema filminde de oynayacağını belirtti. Çekimlerin Mardin'de yapılacağını açıkladı. Başrolü Burak Deniz'le paylaşacağı belirtilirken ilginç bir ifade kullandı. "Ben çok estetikli erkek sevmem" dedi.

Avşar Kızı sinemadan bahsederken sözü Yeşilçam'ın 4 yapraklı goncası Filiz Akın, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray'a getirdi. Usta isimlerin sektörden çok erken ayrıldığını söyledi. Yeni oyuncuları eleştirdi: Şimdikilerde duygu yok, mimik yok. Bağırarak oynuyorlar. O yüzden hiçbir şey izleyemiyorum. Avşar, sosyal medyanın da tuzak olduğunu belirtti. "Sosyal medyada bir hata yaparsan yerin dibine girersin, bir daha da düzelemezsin. Uzun lafın kısası sosyal medya ünlü olmak isteyen için büyük tehlike" dedi.

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