Çizme’den Kaan Ayhan iddiası

İtalyan medyasından Calciomercato'nun haberine göre Fiorentina daha önce İtalya tecrübesi bulunan Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamak istiyor. Tecrübeli futbolcuyu birçok mevkide görev yapabilmesi nedeniyle radarına İtalyan ekibi, sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturabilir. Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan, bu sezon 45 maçta süre aldı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

ASLAN'IN JOKERİ

Savunma ve orta sahada görev alan Kaan Ayhan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un jokeri konumunda.