Maden suyunda dışkı çıktı

Türkiye'nin ürettiği bir maden suyu markasında bor oranının yüksek olduğunu öne süren İsviçre'nin ünlü maden suyu markası Perrier'de insan ve hayvan dışkısında bulunan bakteri çıktı. Şişelerin içinde feçes bakterisinin bulunmasıyla 2 milyon şişe imha edildi. Fransa'nın güneyi Gard'dan çıkarılan kaynak suyu kuyusunun birine dışkı kaynaklı bakteri tespit edilmesiyle Fransız yetkililer kullanımı durdurma kararı aldı. Fransa bunun üzerine Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildiğini duyurdu. Ürünlerde dışkı örneklerine rastlanılmasının Mart ayı ortasında Fransa'nın güneydoğusunu vuran Monica fırtınası sonrası aşırı yağışlardan dolayı gerçekleştiği belirtiliyor.

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