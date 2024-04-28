Kazanıp rahatlayalım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bugünkü Gaziantep FK maçı öncesi oyuncuları ile bir toplantı yaptığı öğrenildi. deneyimli teknik adamın, "Biz kazanalım ve rahatlayalım. Tek düşüncemiz bu olmalı ve bu yüzden oyun planına bağlı kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Kalan haftalarda üçüncülük hedefimize ve kupaya bu kadar yakınken sonuna kadar gitmemiz gerekiyor" sözleriyle oyuncularını motive ettiği öğrenildi.

ENİS DESTAN'A 3 MAÇ CEZA

Trabzon'da Enis Destan, Karagümrük ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası aldı. Enis cezasını kupa maçlarında çekecek.