İhtiyar delikanlılar

Galatasaray'ın iki yıldızı Dries Mertens ve Fernando Muslera futbolda yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu yeniden kanıtladı. Sarı-Kırmızılılar'da 13 yıldır forma giyen 37 yaşındaki kaleci Fernando Muslera, son oynanan Adana Demirspor maçında 5 kritik kurtarış yaparak galibiyette başrol oynadı.

MERTENS'TEN MÜTHİŞ İSTATİSTİK

Aslan'ın elde ettiği şampiyonluklarda başrolü oynayan Muslera, kariyerinde en az gol yediği sezonu yaşıyor. Ligde kurtarış yüzdesi en yüksek kaleci olan Nando, Süper Lig'de maçların yüzde 50'sinde kalesini gole kapatarak kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. 37 yaşındaki Mertensz, son 6 maçta 10 gole katkıda bulundu. Süper Lig'de 16 asistle zirvede yer alan Mertens kariyer rekoru kırdı. Adana Demirspor maçında 5 kez top çalan tecrübeli futbolcu, skora da katkı vermeyi ihmal etmedi. Ziyech ve Icardi'nin attığı gollerin asistini yaptı.

GÖRÜNMEZ KAZA!

Cimbom'un yıldızı Dries Mertens'in Adana Demirspor ile oynanan maçtan sonra kaza atlattığı ortaya çıktı. Galatasaray kafilesi uçağa binerken, Mertens'in elindeki soda şişesi patladı. Cam parçası Mertens'in kaşına isabet etti ve kanama oldu. Kaza ufak sıyrıkla atlatıldı.