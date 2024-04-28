Havalar bır grıp!

Havalar son günlerde bir sıcak bir serin seyrediyor. Gribal enfeksiyonlarda artış gözleniyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, "Influenza salgını bir türlü bitmedi; Eylül ayında başlayan salgın halen devam etmekte. Yazın inşallah olmayacağını düşünüyoruz. Koronavirüs kışın da vardı ancak Influenzanın altında kaldı. Influenza daha ön planda karşımıza çıktı. Koronavirüsü yine göreceğiz ancak daha az karşılaşacağız diye düşünüyorum. Hijyen kurallarına uyulması gerekiyor, hasta olan kişi ile temasta bulunmamak gerekiyor, hasta olan kişinin maske kullanması gerekiyor" diyor.

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