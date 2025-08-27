PKK'lı Ümit ʺEğer bu sorun bu sefer de çözülmezse daha kötü, daha sert bir dönem gelirʺ deyerek komisyonu tehdit etmeye kalktı (Takvim.com.tr)
REZİL TEHDİT: BU SORUN BU SEFER DE ÇÖZÜLMEZSE DAHA SERT DÖNEM GELİR
"Demokratik entegrasyon" söylemine sığınıp "Cumhuriyetten dışlanan Kürtleri Cumhuriyetle barıştırmak" tanımlaması yapan PKK'lı Helin Ümit, Meclis'teki 5. komisyon toplantısında Nezahat Teke'nin Kürtçe konuşma girişiminde bulunmasını örnek verip küstah bir tehdit savurdu.
"Halen çok ciddi ayak diretmeler var. Mesela Nezahat Ana'nın dili kabul edilmedi" diyen Ümit, "Bu çocuk oyuncağı değil ki; 50 bin insan öldü! Şöyle söyleyebilirim. Eğer bu sorun bu sefer de çözülmezse daha kötü, daha sert bir dönem gelir" sözleriyle süreci bozmaya dönük kirli bir adım attı.
PKK SURİYE'DE İSRAİL'LE AYNI ÇİZGİDE BULUŞTU
PKK'nın bir diğer karın ağrısı ise Suriye'deki gelişmeler...
Elebaşı Helin Ümit, YPG yanında saf tutup açık açık "Milliyetçi, dinci, cinsiyetçi Suriye'nin bütünlüğüne karşıyız" diyerek İsrail'le aynı çizgide buluştu. Bilindiği üzere ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack "İsrail Suriye'yi kontrol eden güçlü bir merkezi devlet yerine parçalanmış ve bölünmüş görmeyi tercih eder" demişti.
İsrail'in YPG ile Dürziler arasında koridor açma planları olduğu bilinirken PKK'dan bu plana tam destek geldi.
Helin Ümit, "Kürtlerin (YPG'nin) Dürzilerin, Alevilerin yan yana gelmelerini, ilişki geliştirmelerini, birbirlerine sahip çıkmalarını, destek olmalarını önemli buluyorum. Belli ki Dürzi toplumu da, Kürt toplumu da, Alevi toplumu da bunda ısrarcı olacaklar. Çünkü başka türlü var olamazlar, yok olurlar" ifadelerini kullandı.
Şam ve YPG arasındaki 10 Mart mutabakatına değinen Ümit, "SDG'ye teslim olma dayatması, böyle bir tablo içerisinde gerçekten akıl dışıdır Düşünün; yanı başınızda her gün komşunuzun evinde bir katliam olsun, siz evinizdeki bıçağı, kendinizi savunma araçlarını çöpe atın! Böyle olamaz ki! Sıra sıra geliyor. Ondan çok daha halkların öz savunmasını geliştirmek lazım. Dürzi toplumunun öz savunmasını geliştirmek lazım. Yani halklar kendi kendilerini savunabilirler, birlikte birbirlerini savunabilirler. Buna inanmak gerekiyor" şeklinde konuştu.
Ümit, "Suriye'de Kürtler çaresiz değil" dedi, Dürzi ve Alevi ayrılıkçılarla YPG'nin yeni oluşumlara imza atabileceğini dile getirdi. YPG'nin Batı ve Orta Doğu'daki devletlerle bir olup Türkiye'nin Suriye'deki etkisini kırması gerektiğini ayan beyan dile getirdi.
Teröristbaşı şu ifadeleri kullandı:
Birlik olarak birbirlerini savunabilirler, varlık olabilirler, yeni oluşumlara imza atabilirler, yeni şeyler geliştirebilirler. Böylelikle kendi diplomasilerini de yapabilirler. Ortak diplomasi alanları da oluşturabilirler. Yani hem uluslararası alanda Batı'yla, hem Orta Doğu'daki devletlerle, güçlerle birlikte diplomasi hamlesi yaparlarsa, bence bu faşist dalgayı püskürtme, sınırlandırma, giderek ortadan kaldırma imkânları daha fazla ortaya çıkar. Suriye'de halklar direnmeye ve var olmaya kararlıdır.
BAŞKAN ERDOĞAN: KILIÇ KININDAN ÇIKARSA KELAMA YER KALMAZ
Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan geride bıraktığımız gün Malazgirt'te "Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" uyarısında bulunmuştu.
PKK YÖNÜNÜ TEL AVİV'E ÇEVİRDİ
Helin Ümit'in son açıklamaları ve diğer elebaşlarının zehir bir dille süreci sabote etmeye kalkması PKK'nın yönünü Tel Aviv ve Batılı başkentlere çevirdiğini, Terörsüz Türkiye Terörsüz Bölge sürecinin önünde takoz olduğunu gözler önüne serdi.