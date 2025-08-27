Terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğramaması için kuyumcu titizliği ile adım atılırken PKK bilinçi ve maksatlı bir şekilde tesis edilen iklimi zehirlemek istiyor. Terör baronları sıraya girip süreci sabote etmek için kolları sıvadı. ELEBAŞLARINDAN KOMİSYONA SİSTEMATİK SABOTAJ PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, komisyonun kuruluş şekli ve görev alanlarına itiraz etti. Elebaşı Duran Kalkan, komisyon ve İmralı üzerinden şart koşup pazarlık yapmaya yeltendi. Kalkan, "Apo İmralı'da rehine konumunda kaldıkça komisyonun bir milim ilerlediğinden söz edilemez. Sadece konuşur durur. Bunu herkes bilmeli" dedi.

KARA"YILAN" ZEHİR SAÇIYOR: KÜSTAH SÖZLER Murat Karayılan ise soyadının hakkını verip süreci zehirlemeye kalktı. MİT'in 20242te Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiği terörist Gülistan Tekik'in anan teröristbaşı Karayılan, Türkiye 'yi "teröristlikle" suçlayacak kadar ileri gitti.

PKK elebaşı Helin Ümit açık açık şart koşmaya kalktı: Artık İmralı ile yetinemeyiz (Takvim.com.tr)



Son olarak sahneye PKK'lı Helin Ümit çıktı.



PKK'DAN KOMİSYONA "İMRALI" SABOTAJI: "YETİNEMEYİZ..."



TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun "ürkek" olduğunu öne süren terörist Helin, İmralı'yı şantaj malzemesi edip açık açık şart koştu.



"Şimdi Apo ile görüşmeler, Apo'nun ailesiyle, avukatlarıyla, siyasetçilerle görüşmesiyle artık yetinemeyiz" diyen Helin Ümit, Türkiye'nin sürecin çözümüne dair attığı adımları "Özel savaş oyunu" olarak tanımlayıp provokasyona yeltendi.



Ümit şu ifadeleri kullandı:

Şimdi Apo ile görüşmeler, Apo'nun ailesiyle, avukatlarıyla, siyasetçilerle görüşmesiyle artık yetinemeyiz. Bunlar bile izne bağlı.

Sanki şöyle bir algı yaratmak istiyorlar. "Biz istediğimiz zaman konuşturuyoruz, istediğimiz zaman susturuyoruz" şeklinde bir hava yaratmak istiyorlar. Bu bir özel savaş oyunu.

Peki niye böyle oluyor? Apo'dan gerçekten biraz korkuyorlar. Çünkü Apo hazırlıklı.