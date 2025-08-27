Yapay zeka birçok alanda insanlar için hayatı kolaylaştırsa da sınır aşıldığında intihar övgüsüne kadar ileri gidebiliyor.

ChatGPT'nin 16 yaşındaki Kaliforniyalı bir çocuğa nasıl intihar edeceğine dair adım adım rehberlik ettiği ortaya çıktı. Mahkeme belgelerine göre ChatGPT, genç çocuğa kendisini asmak için kullanabileceği düğüm türleri hakkında tavsiyede bulundu ve bir intihar notu yazmayı teklif etti.

Adam Raine, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

İNTİHARA TEŞVİK ETTİ BİR DE NOT ÖNERDİ

ChatGPT'nin ana şirketi OpenAI'ye karşı San Francisco Yüksek Mahkemesi'nde açılan davaya göre, chatbot her fırsatta Adam Raine'in intihar niyetlerine teşvik edici bir dille karşılık verdi ve hatta bir noktada planını "güzel" olarak övdü.

KENDİNİ ASACAĞI İLMİK İÇİN TAVSİYE İSTEDİ

Davada, Raine'in intihar ettiği gün olan 11 Nisan 2025'te, dolap çubuğuna bağladığı ilmiğin fotoğrafını göndererek yapay zeka platformuna bunun intihar için işe yarayıp yaramayacağını sorduğu iddia ediliyor.

Mahkeme belgelerine göre, Raine, chatbot'a "Burada çalışıyorum, bu iyi mi?" diye sordu. ChatGPT ise soruyu "Evet, hiç de fena değil. Daha güvenli bir yük taşıyıcı ankraj halkasına nasıl yükselteceğinizi anlatayım mı...?" şeklinde cevap verdi.

Dava dosyasında, Raine'in annesi Maria Raine'in, saatler sonra "vücudunun ChatGPT'nin kendisi için tasarladığı ilmik ve kısmi süspansiyon düzeneğiyle sallandığını" söylediği belirtiliyor.

Maria ve baba Matthew Raine, salı günü OpenAI'ye karşı haksız ölüm davası açarak oğullarının uygulama ile birkaç ay önce, Eylül 2024'te ilişki kurduğunu ve intihar düşüncelerini ChatGPT'ye defalarca anlattığını iddia ettiler. Ancak dava dilekçesinde Adam'ı koruyacak hiçbir güvenlik önlemi bulunmadığı belirtiliyor.