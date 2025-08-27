Nelson Semedo (AA)
8. KEZ KARŞI KARŞIYA
Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 8. resmi maçı oynuyor.
Daha önce oynanan 7 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
PORTEKİZLİLERLE 14. MAÇ
Sarı-lacivertli ekip, bugüne kadar Portekiz takımlarına karşı çıktığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. 6 maçta ise Portekiz ekipleri sahadan galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında karşılaştığı ilk Portekiz takımı Benfica'ydı.
1975-1976 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Benfica'yla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki maçı 7-0 kaybederken sahasında ise 1-0 kazanmıştı.
PORTO'YA KARŞI KAZANAMADI
Avrupa kupalarında bugüne kadar Portekiz ekiplerinden Benfica, Vitoria Setubal, Porto ve Braga'yla rakip olan Fenerbahçe, yalnızca Porto'ya karşı galibiyet alamadı.
1990-1991 sezonunda UEFA Kupası'nda Vitoria Setubal'i ilk maçta evinde 3-0 yenen sarı-lacivertliler, deplasmanda da 3-2 kazanarak turu geçmeyi başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008-2009 sezonunda gruplarda mücadele eden Fenerbahçe, Porto'yla aynı grupta yer alırken, iki maçta da rakibine kaybetti.
Portekiz'deki maçı 3-1 kazanan Porto, İstanbul'dan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Braga'yla eşleşti.
İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda ise 4-1 kaybederek organizasyondan elendi.
Portekiz takımlarıyla oynadığı 13 maçta 14 kez gol sevinci yaşayan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 23 gol gördü.