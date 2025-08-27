PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin Benfica maçı ilk 11'i belli oldu

Ülkemizi Avrupa'nın 1 numaralı turnuvasında temsil eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, 0-0'ın rövanşında rakibini yenerek adını lig aşamasına yazdırmak amacında. 2008-2009'dan sonra yeniden Avrupa'nın en tepesinde yer almayı arzu eden Kanarya'da Jose Mourinho tarihi randevu öncesi kararın verdi ve ilk 11 belli oldu. Benfica - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, Benfica ile Estádio da Luz'da karşı karşıya geliyor.

CANLI TAKİP

Benfica - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

İLK 11'LER

BENFICA: Trubin, Antonio Silva, Barrenechea, Kerem, Aursnes, Pavlidis, Dedic, Barreiro, Rios, Dahl, Otmendi

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Semedo, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

DÜDÜK VINCIC'TE

Temsilcimizin Benfica ile karşılaştığı mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetiyor. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapıyor.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

290. KARŞILAŞMA

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 290. maçında boy gösteriyor.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 289 müsabakada 114 galibiyet elde ederken, 113 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Jayden Oosterwolde (AA)Jayden Oosterwolde (AA)

ELEMELERDE 42. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerindeki 42. randevusunda boy gösteriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 41 karşılaşmada 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı.

Archie Brown (AA)Archie Brown (AA)

16 SEZON SONRA DEVLER LİGİ'NE GİDEBİLİR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

Sofyan Amrabat ve Kerem Aktürkoğlu (AA)Sofyan Amrabat ve Kerem Aktürkoğlu (AA)

DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Portekiz'in Benfica ekibi karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkacak Fenerbahçe, rakibiyle bu deplasmanda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.

1975-1976 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasını Benfica 7-0 kazanırken, iki takım bir sonraki eşleşmesini 2012-2013 yılında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde sahasında 1-0 kazanan Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetmişti.

İki ekip Portekiz'de son resmi maçını 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynadı. Benfica sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, deplasmanda da 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu.

Fenerbahçe ile Benfica, bu sezon başında Esuebio Kupası kapsamında oynanan hazırlık maçında da karşı karşıya geldi. Benfica, taraftarı önünde 3-2 kazandı.

Nelson Semedo (AA)Nelson Semedo (AA)

8. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 8. resmi maçı oynuyor.

Daha önce oynanan 7 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

PORTEKİZLİLERLE 14. MAÇ

Sarı-lacivertli ekip, bugüne kadar Portekiz takımlarına karşı çıktığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. 6 maçta ise Portekiz ekipleri sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında karşılaştığı ilk Portekiz takımı Benfica'ydı.

1975-1976 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Benfica'yla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki maçı 7-0 kaybederken sahasında ise 1-0 kazanmıştı.

Nelson Semedo (AA)Nelson Semedo (AA)

PORTO'YA KARŞI KAZANAMADI

Avrupa kupalarında bugüne kadar Portekiz ekiplerinden Benfica, Vitoria Setubal, Porto ve Braga'yla rakip olan Fenerbahçe, yalnızca Porto'ya karşı galibiyet alamadı.

1990-1991 sezonunda UEFA Kupası'nda Vitoria Setubal'i ilk maçta evinde 3-0 yenen sarı-lacivertliler, deplasmanda da 3-2 kazanarak turu geçmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008-2009 sezonunda gruplarda mücadele eden Fenerbahçe, Porto'yla aynı grupta yer alırken, iki maçta da rakibine kaybetti.

Portekiz'deki maçı 3-1 kazanan Porto, İstanbul'dan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Braga'yla eşleşti.

İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda ise 4-1 kaybederek organizasyondan elendi.

Portekiz takımlarıyla oynadığı 13 maçta 14 kez gol sevinci yaşayan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 23 gol gördü.

