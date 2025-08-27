PODCAST CANLI YAYIN

Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein mağduru olan ve kritik ifşalar yaptığı bir dönemde şüpheli bir intiharla hayatını kaybeden Virginia Giuffre’nin henüz hayattayken yazdığı otobiyografi için geri sayım başladı. Yakın zamanda raflarda yerini alacak ve gündemde bomba etkisi yaratacak olan kitapta ABD’nin azılı savaş suçlusu eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’ın isminin de geçtiği iddia ediliyor. İddiaya göre kitapta ayrıca iki başkanın da ismi var. İşte Giuffre’nin büyük ifşası…

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın kurbanlarından biri olan ve pedofili adasındaki isimleri ifşa ederken 25 Nisan'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Virginia Giuffre'nin ekim ayında raflarda yerini alacak olan kitabının bomba etkisi yaratması bekleniyor.

HENRY KISSINGER EPSTEIN LİSTESİNDE

Şüpheli bir intihardan aylar sonra, henüz hayattayken kaleme aldığı otobiyografisi yayımlanacak olan Giuffre'nin, kitabında eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in adını anması bekleniyor.

"Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting For Justice" adlı kitap, Giuffre'nin Avustralya'daki evindeki şüpheli intiharından yaklaşık altı ay sonra, 21 Ekim'de raflarda yerini alacak.

400 SAYFALIK İFŞADA ORTAYA ÇIKACAK

41 yaşındaki kadın, henüz 17 yaşındayken milyarder finansçı Epstein tarafından cinsel istismara uğradığını belirtiyordu. The Mirror'a göre Giuffre, devasa 400 sayfalık kitapta Kissinger'ın adını geçirdi ancak hangi bağlamda yer aldığı belirsiz. Kissinger'ın isminin kitaptan çıkarılması için uzun bir hukuk mücadelesi verdiği belirtiliyor.

İKİ ABD BAŞKANI İLK KEZ AÇIKLANACAK

Habere göre, iki eski ABD başkanının adı da otobiyografide yer alacak. The Sun'a konuşan bir kaynak isimlerin yeni olduğunu belirtti.

TRUMP'TAN GIUFFRE İTİRAFI

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay, Epstein'ın Giuffre ve diğer birkaç genç kadını Mar-a-Lago'daki spadan çaldığını ve bu durumun Epstein ile aralarının açılmasına yol açtığını söylemişti.

Giuffre, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew ile ilgili ciddi iddialarda bulunmuştu.

AZILI SAVAŞ SUÇLUSU

Kissinger, kariyeri boyunca John F. Kennedy'den Joe Biden'a kadar 12 başkana danışmanlık yaptı. 2023'te 100 yaşında vefat etti. Azılı savaş suçlusu Kissinger Vietnam'dan Kamboçya'ya, Pakistan'dan Endonezya'ya ve daha onlarca ülkede soykırımcılarla iş birliği yapmış; Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da sivillerin katliamına yol açmış; demokratik seçimlerle iktidara gelen hükümetleri darbelerle indirmişti.

Azılı savaş suçlusu Henry Kissinger öldü! Soykırımcının dostu arkasında tek bir miras bıraktı: Darbeler, savaşlar, katliamlar...Azılı savaş suçlusu Henry Kissinger öldü! Soykırımcının dostu arkasında tek bir miras bıraktı: Darbeler, savaşlar, katliamlar...

