Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın kurbanlarından biri olan ve pedofili adasındaki isimleri ifşa ederken 25 Nisan'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Virginia Giuffre'nin ekim ayında raflarda yerini alacak olan kitabının bomba etkisi yaratması bekleniyor.
HENRY KISSINGER EPSTEIN LİSTESİNDE
Şüpheli bir intihardan aylar sonra, henüz hayattayken kaleme aldığı otobiyografisi yayımlanacak olan Giuffre'nin, kitabında eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in adını anması bekleniyor.
"Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting For Justice" adlı kitap, Giuffre'nin Avustralya'daki evindeki şüpheli intiharından yaklaşık altı ay sonra, 21 Ekim'de raflarda yerini alacak.
400 SAYFALIK İFŞADA ORTAYA ÇIKACAK
41 yaşındaki kadın, henüz 17 yaşındayken milyarder finansçı Epstein tarafından cinsel istismara uğradığını belirtiyordu. The Mirror'a göre Giuffre, devasa 400 sayfalık kitapta Kissinger'ın adını geçirdi ancak hangi bağlamda yer aldığı belirsiz. Kissinger'ın isminin kitaptan çıkarılması için uzun bir hukuk mücadelesi verdiği belirtiliyor.