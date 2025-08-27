Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede

Giuffre, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır İKİ ABD BAŞKANI İLK KEZ AÇIKLANACAK Habere göre, iki eski ABD başkanının adı da otobiyografide yer alacak. The Sun'a konuşan bir kaynak isimlerin yeni olduğunu belirtti.

Trump, Reuters TRUMP'TAN GIUFFRE İTİRAFI ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay, Epstein'ın Giuffre ve diğer birkaç genç kadını Mar-a-Lago'daki spadan çaldığını ve bu durumun Epstein ile aralarının açılmasına yol açtığını söylemişti. Giuffre, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew ile ilgili ciddi iddialarda bulunmuştu.