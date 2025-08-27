"Büyük gün" geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı
Türkiye'nin savunma sanayinin öncü kuruluşlarından ASELSAN'ın "Büyük gün" diyerek duyurduğu 27 Ağustos geldi... Gözler ASELSAN'ın ne açıklayacağını çevrilmişken Başkan Erdoğan ASELSAN'ın gölbaşı yerleşkesinde, "Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Çelikkubbe Bileşenleri Teslimatı, Yeni Tesislerin açılışı ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı (AA)
İşte Başkan Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları:
Savunma sanayimizin en parlak sayfalarından birini yazıyoruz. Aselsan'ın 50. yılında gelecek 50 yılın projelerine yön verilecek bir gündeyiz. Kaderimizi tayin eden nice zaferi bu ayda kazandık. Dün Malazgirt'teydik. 30 Ağustos'ta ise büyük zaferi kutlayacağız. Bugün savunma sanayimize güç katacak 3 değerli hamleyi birlikte yapıyoruz.
DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU
İlki Çelik Kubbe, ikincisi Aselsan'ın 14 tesisinin açılması, üçüncüsü ise Oğulbey Teknoloji Üssü'nün açılışıdır. Tüm bu adımların Aselsan'a, savunma sanayimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Katkısı olan herkesi şükranla yad ediyorum. Aselsan çalışanı kardeşlerimi tebrik ediyorum. 460 milyon dolar değerinde dosta güven düşmana korku veren 47 araçlık sistemimizi kahraman ordumuza kazandırıyoruz.
Son yıllarda etrafımızda yaşanan çatışmalar hava sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Kendi radarını, kendi hava savunma sistemlerini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgi hava savunma ve taaruz sistemleridir.
Çok kısa sürede tüm engellemelere rağmen önemli yok kat ettik. Salona gelmeden önce sistemlerimizi görme şansım oldu. Adeta bir gövde gösterisiydi. 1 adet Siper ve ona bağlı 10 araç ülkemizin hava savunmasında ülkemiz için dönüm noktasıdır. 3 HİSAR orta menzilli hava savunma sistemi ve toplam 21 araç caydırıcılığımızı orta menzilde daha da güçlendirecek. KORKUT hava sistemi ile erken ihbar radarlarımız sahada gözümüz ve kulağımız olarak görev yapacak.
Emeği geçenleri canı gönülden kutluyorum. Yeni silahları envantere kazandırmaya devam edeceğiz. Çelik Kubbe ile hava savunmada farklı bir klasmana çıkacağız. Sahadaki bütün sistemlerin bütün sistemlerin haberleşmesini sağlayacak yapay zeka destekli sistemi de Aselsan geliştiriyorz.
Geliştirdiğimiz yüksek teknoloji ürünleri çok daha hızlı, verimli ve yüksek adette üretmemiz şart. Bugün açılışını yaptığımız 280 milyon dolar değerindeki 14 tesisle de üretim kapasitemizi önemli ölçüde artırıyoruz.
Bu tesisler yaklaşık 4 bin kişiye nitelikli istihdam sağlayacak. Bugün ayrıca geleceğimizi inşa edecek dev bir yatırımın da temelini atıyoruz. Aselsan'ın ikinci 50 yılına yakışacak dev bir yerleşkede ilk betonu bugün döküyoruz. Oğuzbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırım ile Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı olarak tarihe geçecek.
ASELSAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN'ın büyük bir duyuru yapması bekleniyor.
ASELSAN, X platformu üzerinden 25 Ağustos'ta bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda,"Çelik Kubbe" yazılı platformlar görünürken, "Büyük gün 27 Ağustos" ifadesi kullanıldı.
Ancak açıklamada duyurunun içeriği ile hiçbir ipucu verilmedi.
Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Çelik Kubbe Teslimatları-Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni" programına katıllıyor.
ASELSAN IDEF'TE ÇELİK KUBBE'YE DAHİL OLACAK SİSTEMLERİ TANITMIŞTI ASELSAN geçtiğimiz ay düzenlenen IDEF 2025'te Çelik Kubbe'ye entegre edilecek EJDERHA, GÖKTAN, KORAL 200, TURAN ve GÜRZ Hava Savunma Sistemini görücüye çıkardı.
Ürünler arasında ön plana çıkan yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA, dronların yanı sıra mini/mikro İHA'ları mikrodalgayla etkisiz hale getirebiliyor.
Şirket ayrıca, ASELFLIR 600 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, taktik haberleşmede milli çözüm sunan T-Link, yüksek çözünürlükte hedef tespiti ve sınıflandırma yapabilen deniz platformları için geliştirilen CENK 350-N Radarı, Mavi Vatan'ın yeni koruyucuları kapsamında GÖKSUR VLS Dik Atım Hava Savunma Sistemi, DERİNGÖZ 100L/300 Otonom Sualtı Aracı ve IDENTIFFY SSR 850'yi de fuar kapsamında görücüye çıkardı.
GÖKTAN
GÖKTAN'LA HEDEFE TAM İSABET ASELSAN'ın Kara Tabanlı Hassas Vuruş Sistemleri kapsamında, tanıttığı GÖKTAN, her yönden hedefe tam isabet sağlıyor. Karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırılan TOLUN, GÖKTAN ile artık daha uzun menzilde, 360 derece angajmanla, 6 mühimmat atışına uygun şekilde hedefe ulaşıyor. GÖKTAN, GNSS karıştırmasına dirençli yapısı ve ters istikamete atış yeteneğine sahip.
KORAL 200 ELEKTRONİK HARPTE ÇIĞIR AÇIYOR
Sergilenen ürünlerden biri olan KORAL 200, elektronik harpte yeni bir çağ açıyor. Düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirebilen KORAL, taarruz anında hava harekâtının etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Milli elektronik harbin geldiği en ileri noktanın eseri olan KORAL 200, düşman hava savunmasını susturabiliyor. Tehdit sinyallerine karşı stratejik üstünlük sunan KORAL, taarruza hava üstünlüğü kazandırıyor.
GÜRZ (AA)
"GÖK VATAN"A GÜRZ KALKANI
GÜRZ İnsansız Hava Savunma Sistemi, tanımlanan lokasyona uzak komuta istasyonu üzerinden uzak kontrolle veya içinde barındırdığı yapay zeka ile intikal edebilme yeteneğine sahip çok kısa menzilli hava savunma sistemi olarak dikkati çekiyor.
GÜRZ (AA)
GÜRZ, üzerinde bulunan çok kısa menzilli füzelerle 8 kilometreye kadar menzili dahilinde sabit ve döner kanatlı uçaklara, havadan karaya füzelere ve sınıf 2 İHA'lara karşı hava savunma görevini icra edebiliyor.
TURAN'LA KESİNTİSİZ HABERLEŞME ASELSAN, fuarda ayrıca taktik sahada kesintisiz haberleşme sağlayan TURAN Sistemini katılımcıların beğenisine sundu. TURAN, taktik sahadaki birliklerin operasyonlarında ihtiyaç duyduğu tüm haberleşme hizmetlerini entegre sistem çözümüyle karşılıyor. TURAN, hareket halinde ve IP tabanlı haberleşme kabiliyetine sahip bulunuyor. İletişimi, uzun menzilli yüksek hızlı bağlantıları ve sağlam şifrelemeyi mümkün kılan TURAN, kusursuz koordinasyon sağlıyor.