"Büyük gün" geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Çelikkubbe Bileşenleri Teslimatı, Yeni Tesislerin açılışı ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı (AA)

Son yıllarda etrafımızda yaşanan çatışmalar hava sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Kendi radarını, kendi hava savunma sistemlerini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgi hava savunma ve taaruz sistemleridir.

Çok kısa sürede tüm engellemelere rağmen önemli yok kat ettik. Salona gelmeden önce sistemlerimizi görme şansım oldu. Adeta bir gövde gösterisiydi. 1 adet Siper ve ona bağlı 10 araç ülkemizin hava savunmasında ülkemiz için dönüm noktasıdır. 3 HİSAR orta menzilli hava savunma sistemi ve toplam 21 araç caydırıcılığımızı orta menzilde daha da güçlendirecek. KORKUT hava sistemi ile erken ihbar radarlarımız sahada gözümüz ve kulağımız olarak görev yapacak.