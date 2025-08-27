PODCAST CANLI YAYIN

PKK’lı Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu

PKK, "Terörsüz Türkiye Terörsüz Bölge" hedefi önünde takoz olmayı sürdürüyor. Kandil'den gelen son açıklamalar bu durumu tasdikler nitelikte. Murat Karayılan soyadının hakkını verip süreci zehirlemeye kalktı. Yılların teröristi Karayılan, Türkiye'yi "teröristlikle" suçlayacak kadar alçaldı. PKK'lı Helin Ümit ise İmralı'yı şantaj malzemesi edip küstah tehditler savurdu. Komisyonu işaret eden Ümit, "Eğer bu sorun bu sefer de çözülmezse daha kötü, daha sert bir dönem gelir" sözleriyle süreci bozanın kendileri olacağını dile getirdi. Dahası PKK, Suriye'de İsrail'le aynı çizgide buluştu. PKK'lı Ümit, İsrail'in YPG ile Dürziler arasında koridor açma planına destek verdi.

Tekirdağ'da dehşet anları | 15 yaşındaki çocuk havaya pompalı tüfekle ateş açtı!
Ankara’da sanayi sitesindeki kavgada köpek öldürüldü: Saldırı anı kamerada
Teksas’ta Cumhuriyetçi adaydan skandal: Kur’an-ı Kerim’i yaktı
Ankara’da trafikte kavga kanlı bitti: Sürücü bıçaklandı! O anlar kamerada

