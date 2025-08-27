Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz.

Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır.

Dışişlerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Netanyahu'ya bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu.

Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır.

Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir.

1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye'nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir.

Netanyahu "tarihin vicdanı" tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur."

NETANYAHU'DAN OSMANLI İFTİRASI

The Times of Israel'in haberine göre Patrick Bet-David podcast yanınında Netanyahu'ya İsrail'in neden Ermeni soykırımını tanımadığını sordu. Netanyahu ise "Sanırım tanıdık. Sanırım Knesset bu konuda bir karar aldı ancak böyle bir yasa henüz yasalaşmadı" şeklinde cevap verdi.

Neden hiçbir İsrail başbakanının soykırımı tanımadığı sorulduğunda ise Netanyahu, "Ben az önce tanıdım. Buyrun." şeklinde konuştu.