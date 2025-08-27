Fondaş Samiye Özlem Gürses'e haciz şoku! Youtube'dan, CHP'den, sponsorlardan milyonları kaldırıyor... Mal varlığı ortaya çıktı



ÖZLEM GÜRSES KRİPTO VE UYUŞTURUCU BARONUNDAN SPONSORLUK ALDI MI?



Bilindiği üzere ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. İçer hakkında yapılan tahkikatta kara para ağı deşifre oldu.

ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in Fatih Altaylı, Onlar TV (Şule Aydın, Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan), Oğuzhan Uğur, Hande Karacasu gibi pek çok muhalif isme sponsor olduğu ortaya çıktı.



İçer'in Özlem Gürses'e de sponsor olduğu iddia ediliyor.

