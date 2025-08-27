Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un otel kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 10:27

İstanbul'da gerçekleşen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katıldıktan sonra kaybolan Rus yüzücünün, kaldığı otelde dolaşırken ve resepsiyonla konuşurken kameralara yansıyan görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde koltukta oturan Svechnikov'nun içeride bir süre dolaştığı görülüyor.

Rus yüzücü koltukta otururken (DHA)

ZODYAK BOTLAR DEVREDE

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcu katılmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.