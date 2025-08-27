takvim-logo

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un otel kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov’un Beyoğlu’ndaki otelinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Rus sporcu için deniz polisi, sahil güvenlik ve dalgıçlar arama çalışmalarını sürdürüyor.

DHA
DHA
ABONE OL
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un otel kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da gerçekleşen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katıldıktan sonra kaybolan Rus yüzücünün, kaldığı otelde dolaşırken ve resepsiyonla konuşurken kameralara yansıyan görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde koltukta oturan Svechnikov'nun içeride bir süre dolaştığı görülüyor.

Rus yüzücü koltukta otururken (DHA)Rus yüzücü koltukta otururken (DHA)

ZODYAK BOTLAR DEVREDE

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcu katılmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Güvenlik kamerası görüntüleri (DHA)Güvenlik kamerası görüntüleri (DHA)

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama çalışmalarına Deniz polisinin yanı sıra, Sahil Güvenlik ekipleri de katılıyor. Diğer yandan zodyak botla boğaza açılan ekipteki İBB İtfaiyesi'ne bağlı 6 dalgıç da arama çalışmalarına destek veriyor.

Rus yüzücü resepsiyonla konuşurken (DHA)Rus yüzücü resepsiyonla konuşurken (DHA)

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Nikolai Svechnikov'un Beyoğlu'nda kaldığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı. Resepsiyonda çalışanla konuştuğu ve koltukta oturan Svechnikov'nun içeride bir süre dolaştığı görülüyor.

Boğaziçi Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücünün eşi Türkiye’ye geldiBoğaziçi Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücünün eşi Türkiye’ye geldi
İstanbul Boğazında kaybolan Rus yüzücüden haber yok! Savcılık kamera kayıtlarını istedi | Şok detay: Meğer dünya rekortmeniymişİstanbul Boğazında kaybolan Rus yüzücüden haber yok! Savcılık kamera kayıtlarını istedi | Şok detay: Meğer dünya rekortmeniymiş
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüden haber yok! Savcılık kamera kayıtlarını istedi | Şok detay: Meğer dünya rekortmeniymiş
Boğaziçi yüzme yarışında Rus yarışmacı Nikolai Svechnikov karaya çıkamadıBoğaziçi yüzme yarışında Rus yarışmacı Nikolai Svechnikov karaya çıkamadı
Boğaziçi yüzme yarışında Rus yarışmacı Nikolai Svechnikov karaya çıkamadı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN