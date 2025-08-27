Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un otel kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov’un Beyoğlu’ndaki otelinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Rus sporcu için deniz polisi, sahil güvenlik ve dalgıçlar arama çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul'da gerçekleşen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katıldıktan sonra kaybolan Rus yüzücünün, kaldığı otelde dolaşırken ve resepsiyonla konuşurken kameralara yansıyan görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde koltukta oturan Svechnikov'nun içeride bir süre dolaştığı görülüyor.
ZODYAK BOTLAR DEVREDE
İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcu katılmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Arama çalışmalarına Deniz polisinin yanı sıra, Sahil Güvenlik ekipleri de katılıyor. Diğer yandan zodyak botla boğaza açılan ekipteki İBB İtfaiyesi'ne bağlı 6 dalgıç da arama çalışmalarına destek veriyor.
SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Nikolai Svechnikov'un Beyoğlu'nda kaldığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı. Resepsiyonda çalışanla konuştuğu ve koltukta oturan Svechnikov'nun içeride bir süre dolaştığı görülüyor.