Gazze ’Euro’yüşü

Avrupa, eli kanlı siyonistlere karşı sessiz ve tepkisiz kaldı. Ama halk, bebek katliamlarına daha fazla dayanamadı! ABD'de patlak veren olayların ardından Londra'da da sokaklar karıştı. Yaklaşık 300 bin kişi, Filistin'e destek amacıyla meydanlara çıktı.

126 GÖZALTI VAR

İsraıl'ın çocukları ve kadınları öldürmesini, adeta soykırım yapmasını kınadı. Hükümete de "İsrail'e silah satmayın" çağrısı yaptı. Ancak göstericiler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Olaylarda 126 kişi gözaltına alındı. 9 polis memuru da yaralandı. ABD'nin ardından Avrupa'da da dalga dalga Gazze'ye destek amacıyla insanların sokaklara çıkması, Tel-Aviv'in uykularını kaçırdı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Avrupa'daki Tel-Aviv karşıtı gösterileri görünnce panikledi.