Galatasaray maçını kazanacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şampiyonluk yarışında sonuna kadar gideceklerini söyleyerek şöyle konuştu: Maça çok iyi başladık. Oyuncularım ne istediysem hepsini çok iyi yaptı. İlk 15-20 dakikada yüzde yüz 3-4 pozisyonumuz var. Çok tempolu, çok coşkulu ve yüksek enerjiyle başladık. Bu oyunumuz, tribünleri de motive etti. Rakip 25'te 10 kişi kaldı ve 30'da biz gol bulduk. Golden sonra rakip gömüldü, oyunumuz üretkenlik anlamında düştü, daha az pozisyon oldu. Devrede 1-0'ın yetmeyeceğini 2, 3, 4 gol bulmamız gerektiğini söyledik.

İSMAİL YÜKSEK İÇİN ÜZGÜNÜZ

İkinci yarıda 2. golü bulduk, 3-4 olabilirdi. Net pozisyonlar vardı. İsmail'e üzüldük. Sonuçları yarın (bugün) öğreneceğiz. Son ana kadar ümidimizi yitirmediğini ortaya koyduk Rakibimizin (G.Saray) sahasında oynayacağımız maçta o günkü şartlar ve konsantrasyon önemli olacak. Takıma güveniyorum ve kazanacağımızı biliyorum.

SZYMANSKİ'DEN 10. ASIST

Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısı gol atmakta zorlanan Sebastian Szymanski, derbide İrfan Can'a nefis bir asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncu son üç maçta ikinci asistini yaparken, bu sezon ligde 10. kez gol pası verdi.

İPLER ARTIK G.SARAY'IN ELİNDE

Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Dusan Tadic, maçta 1 asist yaptı. Maça kaptan olarak çıkan Sırp futbolcu, "Maça iyi başladık. olmalıyız. 2. golü erken bulmalıydık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Ancak kabul etmeliyiz ki ligde ipler artık Galatasaray'ın elinde" dedi.

KOCAMAN'A YAKLAŞTI

Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'ı en fazla mağlup eden teknik direktörler arasında 4 kez ile İsmail Kartal yer alıyor. Ignace Molnar da 4 galibiyet alırken, Aykut Kocaman'ın ise 5 kez derbi zaferi bulunuyor.