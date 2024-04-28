Fener’de şok eden neşter!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi kadroda sürprizler yaşandı. Takımın as golcüsü Edin Dzeko, Beşiktaş mücadelesine kulübede başladı. 37 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de ilk kez bir maça kulübede başladı. Bosna Hersekli futbolcunun yerine forma giyen Michy Batshuayi, ağları sarsmayı bildi.

MERT İLE TARTIŞTI!

Ayrıca maç öncesi Fenerbahçe'de 3 isim kadroya alınmadı. Mert Hakan Yandaş ile tartıştığı iddia edilen Serdar Aziz ve sezon başından bu yana performansı tartışılan Miha Zajc sakatlığı olmamasına rağmen kadroya alınmadı. Bonucci'nin ise İtalya'ya gittiği ortaya çıktı.