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Emeklıye yeni zam formülü

Milyonlarca emekli için değişik desteklerle ilgili hazırlıklar devam ederken Temmuz zammı için de yeni formüller gündeme geliyor. Emekliler için yeni bir kart üzerinde de çalışılıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Nisan 2024 Güncelleme 28 Nisan 2024, 06:59
Emeklıye yeni zam formülü

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Bu senenin emekliler yılı ilan edilmesinden sonra yaklaşık 16 milyon vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, gelirini artıracak destekler için hazırlıklar devam ediyor. Önümüzdeki ay başında açıklanması beklenen bu destekler içinde ücretsiz hizmetler, indirimler ve finans, konut, kira gibi yardımlar da bulunacak. Bunun yanında emeklilere emekli kart uygulaması da başlayacak.

DESTEKLER ARTIRILACAK
Emekliler için hazırlanan modelde özel bir kart da bulunuyor. Emeklikart adı verilen bu uygulamada emekliler için yapılacak tüm destekler bu kart vasıtasıyla ödenecek. Karta yüklenecek nakit destekleri emekliler istedikleri yerde harcayabilecek. Kart ile ilgili hazırlıkları Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı birlikte yürütüyor. Kartın yönetimi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nda olacak. Yapılacak indirimler de bu kart vasıtasıyla uygulanacak. Kart ile ilgili çalışmalar halen devam ediyor.

TEMMUZ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR
Desteklerle ilgili çalışmalar devam ederken Temmuz ayında yapılacak artışla ilgili de ipuçları geliyor. Emekliler Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeyle birlikte enflasyon farkı alıyor. Şu anada kadar üç aylık enflasyon belli oldu. Üç aylık artış yüzde 15 olarak belirlendi. Buna üç veri daha eklenecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 25-30 arasında olması bekleniyor. Ancak masada bir formül daha bulunuyor. O da temmuz zammının yıllık enflasyona göre yapılması. Bu formülün hayata geçirilmesi durumunda emekliyi temmuzda yüzde 35-40 arasında bir zam bekliyor.

REFAH PAYI VE TABAN MAAŞ
Yıllık ya da 6 aylık enflasyona göre zam yapılmasının ardından hem memur emeklileriyle SSK emeklileri arasındaki farkı gidermek hem de artışı yükseltmek için bir refah payının da eklenmesi gündeme gelebilecek. Bu durumda enflasyon artışının üzerine 10-15 puanlık bir refah payı da eklenebilecek. Bunun yanında Ocak'ta 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılan taban maaşında yeniden belirlenmesi bekleniyor. Taban maaşa yapılacak artış daha düşük aylığı olan emeklilere yapılan seyyanen desteği de artırmış olacak.

MAYIS'TAKİ DESTEK PAKETİNDE NELER VAR?
Belediye hizmetleri
Enerji destekleri
Ulaşım destekleri
Finans destekleri
Konut-kira destekleri
Tatil konaklama destekleri

TEMMUZ'DA EMEKLİYE MAAŞ ARTIŞI
3 aylık enflasyon : Yüzde 15
6 aylık beklenti: Yüzde 25-30
Refah payı beklentisi: 10-15 puan
Yıllık enflasyon beklentisi: Yüzde 34-40
Taban maaş: 10 bin TL

TEMMUZ'DA TABAN AYLIĞA ÜÇ FORMÜL
6 aylık enflasyon formülü
Yıllık enflasyon formülü
Asgari ücret ile eşitleme formülü

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