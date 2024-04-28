Çalışanın sorunları masaya geliyor

Hükümet, çalışma hayatının en eski sosyal müzakere kurumu olan ve beş yıl aradan sonra yeniden toplanacak Çalışma Meclisi'nde sendikalar başta olmak üzere sosyal tarafları dinleyecek. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileriyle çalışanlarının sorunlarını tespit ederek, çözüm yollarını masaya yatıracak. 29-30 Nisan'da toplanacak Çalışma Meclisi'nin odak noktasını "emekçinin korunması" başlığı oluşturuyor.

GENİŞ KATILIM

23 Mayıs 2019'daki son buluşmadan 5 yıl sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı ile taraflar 29-30 Nisan tarihlerinde yeniden bir araya gelecek. Toplantıya TÜRK-İş, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, Memur- Sen, Kamu-Sen, TOBB ve TESK davet edildi. Külliye'de iki gün boyunca düzenlenecek panellerde çalışma hayatının güncel sorunları tartışılacak, çözüm önerileri masaya yatırılacak. Kıdem tazminatı, esnek çalışma modelleri, asgari ücret ve emekli aylıkları gibi ücret artışlarının detayları mercek altına alınacak. 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri tek çatı altında toplayacak Türk İş Kanunu konusunda da görüş alış verişi yapılacak. Çalışanların üzerindeki vergi yükünün azaltılması, gelir vergisi dilimlerinde çalışanların lehine güncelleme yapılması gibi talepler dile getirilecek.

ERDOĞAN GÖRÜŞECEK

Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal tarafları ağırlayacak. 30 Nisan Salı günü Beştepe'deki programda sendika temsilcileri aynı masa etrafında buluşacak. Erdoğan'ın sosyal taraflara seslenerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik mesajlar verecek. Rapor ve sonuç bildirgesi sendikaların da katılımı ile ileri bir tarihte açıklanacak.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın "Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği başlığı ile örgütlenme özgürlüğünün arttırılması, yasakların daraltılması, taraflara verilen hakların iyileştirilmesi, grev ve dayanışma aidatı içeren kamu görevlileri sendikacılığının hayata geçmesi için tecrübelerimizi ve birikimimizi aktaracağız" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN GÜLMELİ

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay "Bu toplantıda, sendikalar, sivil toplum örgütleri olarak sıkıntılarımızı bir daha Sayın Cumhurbaşkanına anlatırız. İşçiyi, emekliyi, taşeron işçisini, asgari ücretliyi, fakiri güldürmeden bu ülkede barışı sağlamamız mümkün değil." dedi.

OLUMLU KARŞILIYORUZ

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan "Özellikle son dönemde karşılaştığımız ekonomik zorluklar, ek protokoller, toplu sözleşmelerimizde ek zam taleplerimiz, asgari ücret, yine Kamu Çerçeve Protokolünün yerel yönetimlerde uygulanmamasından kaynaklı zorluğumuz, geçici mevsimlik işçilerin durumunu gündeme getireceğiz" dedi. (ÖNDER YILMAZ)