SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Çalışanın sorunları masaya geliyor

32 milyon çalışanın ve emeklilerin bütün sorunlarının tartışılacağı toplantı 5 yıl aradan sonra ilk kez yapılacak. Toplantılar Ankara’da 2 gün sürecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Nisan 2024 Güncelleme 28 Nisan 2024, 06:59
Çalışanın sorunları masaya geliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hükümet, çalışma hayatının en eski sosyal müzakere kurumu olan ve beş yıl aradan sonra yeniden toplanacak Çalışma Meclisi'nde sendikalar başta olmak üzere sosyal tarafları dinleyecek. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileriyle çalışanlarının sorunlarını tespit ederek, çözüm yollarını masaya yatıracak. 29-30 Nisan'da toplanacak Çalışma Meclisi'nin odak noktasını "emekçinin korunması" başlığı oluşturuyor.

GENİŞ KATILIM
23 Mayıs 2019'daki son buluşmadan 5 yıl sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı ile taraflar 29-30 Nisan tarihlerinde yeniden bir araya gelecek. Toplantıya TÜRK-İş, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, Memur- Sen, Kamu-Sen, TOBB ve TESK davet edildi. Külliye'de iki gün boyunca düzenlenecek panellerde çalışma hayatının güncel sorunları tartışılacak, çözüm önerileri masaya yatırılacak. Kıdem tazminatı, esnek çalışma modelleri, asgari ücret ve emekli aylıkları gibi ücret artışlarının detayları mercek altına alınacak. 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri tek çatı altında toplayacak Türk İş Kanunu konusunda da görüş alış verişi yapılacak. Çalışanların üzerindeki vergi yükünün azaltılması, gelir vergisi dilimlerinde çalışanların lehine güncelleme yapılması gibi talepler dile getirilecek.

ERDOĞAN GÖRÜŞECEK
Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal tarafları ağırlayacak. 30 Nisan Salı günü Beştepe'deki programda sendika temsilcileri aynı masa etrafında buluşacak. Erdoğan'ın sosyal taraflara seslenerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik mesajlar verecek. Rapor ve sonuç bildirgesi sendikaların da katılımı ile ileri bir tarihte açıklanacak.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın "Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği başlığı ile örgütlenme özgürlüğünün arttırılması, yasakların daraltılması, taraflara verilen hakların iyileştirilmesi, grev ve dayanışma aidatı içeren kamu görevlileri sendikacılığının hayata geçmesi için tecrübelerimizi ve birikimimizi aktaracağız" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN GÜLMELİ
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay "Bu toplantıda, sendikalar, sivil toplum örgütleri olarak sıkıntılarımızı bir daha Sayın Cumhurbaşkanına anlatırız. İşçiyi, emekliyi, taşeron işçisini, asgari ücretliyi, fakiri güldürmeden bu ülkede barışı sağlamamız mümkün değil." dedi.

OLUMLU KARŞILIYORUZ
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan "Özellikle son dönemde karşılaştığımız ekonomik zorluklar, ek protokoller, toplu sözleşmelerimizde ek zam taleplerimiz, asgari ücret, yine Kamu Çerçeve Protokolünün yerel yönetimlerde uygulanmamasından kaynaklı zorluğumuz, geçici mevsimlik işçilerin durumunu gündeme getireceğiz" dedi. (ÖNDER YILMAZ)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular masada?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Başkan Erdoğan Özgür Özel’i nerede kabul edecek? Yeni anayasa çalışmaları gündemde... Kritik zirve 2 Mayıs’ta
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Protestolar devam ederken ABD’yi seçim korkusu sardı: Trump’tan ‘durdurun’ çağrısı
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Borsaya ilgi arttı! 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı! 10 bin rekoru geldi
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA