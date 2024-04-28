Badem yumurta güçlü hafıza

Tüketilen bazı besinlerin insan zekâsına, hafızasına ve dikkat dağınıklığına önemli faydaları bulunuyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, beyni besleyen ve hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor: ÜZÜM: Problem çözme yeteneğini geliştirir.
YUMURTA: Büyüme gelişmede sağladığı katkı kadar beyin için de önemli bir besindir.
YABAN MERSİNİ: Beynin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlar.
BADEM: Beyinde oluşacak yaşlanmayı engeller.
KİVİ: Beyin gücünü ve belleği arttırır. C vitamini ve muz kadar potasyum içerir.
TAZE FASÜLYE: Beyin hücreleri üzerindeki olumlu etkileri vardır.
KIRMIZI SOĞAN: içerisinde bulunan hafıza güçlendirici bileşenlerle tam bir zihin açıcıdır.