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Yabancı uzmanlar değerlendirdi: TL'nin cazibesi artacak

Merkez Bankası’nın bugünkü toplantıda faizi sabit bırakmasını bekleyen yabancı ekonomistler, TL’nin ileriki aylarda cazibesinin artacağını dile getiriyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Nisan 2024 Güncelleme 25 Nisan 2024, 07:02
Yabancı uzmanlar değerlendirdi: TL’nin cazibesi artacak

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Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini sabit bırakacağını tahmin ederken, bankanın politikaları ve cari işlemlerde öngörülen iyileşmeyle liranın ileriki aylarda cazibesinin artabileceğini söyledi. Natixis Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ekonomisti Inna Mufteeva, "TCMB Başkanı'nın Mart'taki beklenmedik faiz artırımının liraya olumlu etkisini göz önünde bulundurursak, TCMB bu kararın bundan sonra Türk ekonomisine nasıl yansıdığını görmek isteyebilir" dedi. Liranın bir süre istikrara kavuştuğunu, en azından değer kaybı hızının yavaşladığını belirten Mufteeva, dolayısıyla dövizdeki pozitif trendin ileriki aylarda yurt içi fiyatlardan kaynaklanan baskıların bir kısmını hafifletmesinin beklendiğini ifade etti. Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal de TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu. Drimal, yılın ikinci çeyreğinde liranın cazibesinin artabileceğini kaydetti. Turizm sezonunun hız kazanmasının ardından cari işlemler hesabındaki mevsimsel iyileşme ve TCMB'nin parasal sıkılaştırmasının etkisiyle de liranın desteklenebileceğini vurgulayan Drimal, "Liranın, ikinci ve üçüncü çeyrekte güçlenmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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