Polenli yerlerden kaçının!

Bahar aylarıyla birlikte bitkilerin oluşturduğu polenler nedeniyle hastanelere 'alerji' şikayetiyle başvurular artıyor. Acil polikliniklerinde yoğunluk oluşuyor. Dr. Bişar Sezgin, "Bahar nezlesi, daha çok alerjik rinit dediğimiz, 'saman nezlesi' diye de bilinen iyi huylu bir alerjik durumdur. Genel olarak kötü sonuçlanmaz, uzun süre insanları rahatsız eden bir rahatsızlıktır. Bahar nezlesi gibi insan sağlığına kalıcı zarar verme ihtimali oldukça düşük hastalıklarda, fazla ilaç ve antibiyotik kullanılmasından kaçınılmasını tavsiye ediyoruz. Polenli ve sigara içilen yerlerden uzak durun" diyor.

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