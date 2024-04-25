Evde var rekor: 14.8 milyar TL’ye satılık

Fransa'nın başkenti Paris'in merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Chateau d'Armainvilliers, 425 milyon euroya (14.8 milyar TL) satışa çıktı. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Moğolistan'dan talipleri olduğu belirtilen şatonun satışı gerçekleştiğinde dünyanın en pahalı evi unvanını kazanacak. 2 bin 500 dönümlük arsa üzerinde yer alan 'şatoda' 100 oda bulunuyor. İlk olarak 1100'lerde kale olarak inşa edilen bu gayrimenkul, uzun yıllar Rothschild ailesine ev sahipliği yaptı. 1980'lerde Fas Kralı II. Hassan tarafından satın alındı. Kralın ölmesiyle 1999'da oğluna kaldı ve 2008 yılında 200 milyon euro bedelle satıldı. 2008'de şatoyu Orta Doğulu birisinin aldığı belirtilse de bu kişinin adı açıklanmadı.

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