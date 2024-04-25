Dayı kayıplarda!

Özellikle 2024 yılının ilk 3 ayında gösterdiği performansla Galatasaray'ın kilit isimlerinden birisine dönüşen Kerem Demirbay son dönemde ciddi bir düşüş içinde. 'Dayı' lakaplı yıldız futbolcunun son 4 maçtaki büyük performans sıkıntısı rakamlarına da yansıdı. Kerem Demirbay'ın sezon genelinde şut pası sayısı 1.65'ken, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor ve Pendikspor karşısında 0.2'ye geriledi. Yine aynı şekilde top kazanma sayısı 9.1'den 7'ye, kazanılan ikili mücadele de 9.3'ten 6.3'e indi. Yıldız futbolcunun rakip sahada top kazanma, rakip sahada araya girme, başarılı defansif aksiyon gibi parametreleri de geriledi.

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