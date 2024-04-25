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Cardona sürprizi: Beşiktaş İspanyol yıldızı transfer etmek için harekete geçti

Arthur Masuaku’nun çok sık sakatlanması nedeniyle sol bek takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, Las Palmas’ın 24 yaşındaki oyuncusu Sergi Cardona’yı listesine ekledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Nisan 2024 Güncelleme 25 Nisan 2024, 07:02
Cardona sürprizi: Beşiktaş İspanyol yıldızı transfer etmek için harekete geçti

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-Beyazlılar'da Masuaku'nun çok sık sakatlanması nedeniyle sol beke takviye yapmayı kararlaştıran Beşiktaş kurmayları, rotasını İspanya'ya kırdı.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞELECEK
Kartal'ın hedefindeki isim ise La Liga takımlarından Las Palmas'ta forma giyen Sergi Cardona... Beşiktaş Yönetimi'nin 24 yaşındaki futbolcunun menajeri ile önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve transfer şartlarının masaya yatırılacağı öğrenildi. İspanyol ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve boşa çıkacak yıldız oyuncunun da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

3 GOLE KATKISI VAR
Bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen ve 32 maçta görev alan Cardona, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Las Palmas altyapısından yetişen genç futbolcunun 2020 yılında 50 bin Euro olan piyasa değeri şu anda 6 milyon Euro... Beşiktaş bu sezon sol beklerinden yeteri katkıyı alamadı. Masuaku, sezon boyunca sakatlıklarla boğuştu ve sadece 14 lig maçında süre aldı. Emrecan Terzi ve Umut Meraş ise teknik heyetin beklentilerine karşılık veremedi.

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