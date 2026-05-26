Devlet Bahçeli'den CHP'ye tarihi çağrı: Önce arınma sonra kongre
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "mutlak butlan" tartışmalarıyla çalkalanan CHP'ye yönelik tarihi bir arınma ve kongre çağrısında bulundu. Ana muhalefet partisinde yaşanan kaosun sokak eylemlerine dönüşmesinden ve Türk demokrasisine zarar vermesinden endişe duyduğunu belirten Bahçeli, partinin şeffaf bir temizlik sürecine girmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut üye yapısının yenilenerek yolsuzluk ve usulsüzlüklere bulaşan isimlerden temizlenmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, il ve ilçe kongrelerinin ardından büyük kurultay için CHP’nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül tarihini işaret ederek, "Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu’dur" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "mutlak butlan" kavgasına tutuşan CHP'ye "tarihi bir çağrı" yaptı. CHP'nin arınması ve durulması gerektiğini belirten Bahçeli kongre için 9 Eylül'ü işaret etti.
Türkgün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli CHP'de mahkeme kararının uygulanma sürecinde yaşanan demokrasi krizinin yakışmadığını belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve CHP'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınması mümkün olacak sağlıklı adımların atılmasıdır" dedi.
SOKAK EYLEMLERİ OLMAMALI
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'de köklü bir parti konumuna sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesinden sadece CHP'de değil Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşmasından endişe etmekteyiz" ifadelerini kullandı.
CHP BİRLEŞİP, KENETLENMELİ
Bahçeli, "Beklentimiz bölünüp parçalanan, kutuplaşmış, yıkıcı dilin egemen olduğu CHP'nin birleşmesi, kenetlenmesi ve herkesin Türkiye için mücadele etmesidir. CHP'de yaşanan kaosun derinleşmesi ve toplumsal kutuplaşmayı artırması Türk siyasetine zarar verir" diye konuştu.
ORTAK AKLA İHTİYAÇ VAR
"Türkiye'nin ortak akıl ve sağduyuya her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır" diyen Bahçeli, "Toplumsal huzurun korunması ve siyasi istikrarın devamı için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
Bahçeli şunları söyledi:
CHP'de bir "arınma ve durulma" sürecinin başlatılması gereklidir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir.
MEVCUT ÜYELER YENİLENMELİ YOLSUZLUĞA BULAŞANLAR TEMİZLENMELİ
Yapılması gereken iş, mevcut üyelerin yenilenmesi ve yeni üye kaydının yapılmasıdır. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır.
Yeni ve yenilenmiş üye yapısında CHP parti kimliği ve aidiyeti ile kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesidir. Bu husus, CHP'nin kongre sürecinin yeniden ve sağlıklı bir zeminde başlatılmasını sağlayacaktır. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih Partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.
Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur.