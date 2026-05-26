Devlet Bahçeli'den CHP'ye tarihi çağrı: Önce arınma sonra kongre

"Türkiye'nin ortak akıl ve sağduyuya her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır" diyen Bahçeli, " Toplumsal huzurun korunması ve siyasi istikrarın devamı için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli şunları söyledi:

CHP'de bir "arınma ve durulma" sürecinin başlatılması gereklidir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir.

MEVCUT ÜYELER YENİLENMELİ YOLSUZLUĞA BULAŞANLAR TEMİZLENMELİ

Yapılması gereken iş, mevcut üyelerin yenilenmesi ve yeni üye kaydının yapılmasıdır. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır.