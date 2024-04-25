Bu habere dikkat ’edin’!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın son haftalarda yaptığı oyuncu değişikliği büyük eleştiri konusu oldu. Özellikle de Edin Dzeko'nun kenara alınması taraftarlar tarafından eleştirildi. Boşnak golcü, Süper Lig'de 32 maça ilk 11'de başladı. 25'inde kenara alındı. Sadece 7 maç 90 dakika sahada kaldı.

25 maçın 12'sinde ise Fenerbahçe skor olarak gerideydi, skorda beraberlik vardı ya da 1 farklı öndeydi. Galatasaray'ın yıldızı Icardi ise 26 kez 11'de sahaya çıktı. Sadece 3 maçta oyundan çıktı. Üstelik çoğu maçta da sakattı. Avrupa'daki örneklerinde ise M.City'nin golcüsü Erling Haaland 6 maçta oyundan çıkarıldı. İnter'in golcüsü Lautaro Martinez 13 kez, Bayern Münih'in İngiliz santraforu Harry Kane 5 ve PSG'li Kylian Mbappe ise 11 kez kenara alındı.