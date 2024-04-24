Tazminata Temmuz zammı

Çalışanların en önemli güvencelerinden biri kıdem tazminatı. Bu yılın başında artan maaşlarla birlikte yükselen kıdem tazminatına, şimdi de Temmuz ayarı geliyor. Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanların iş yerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa alabildiği kıdem tazminatı, çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek tazminattan sadece damga vergisi kesiliyor.

ŞİMDİ NASIL UYGULANIYOR?

Ancak kıdem tazminatının bir tavanı bulunuyor. Özel sektörde çalışanların her yıl için alacağı ödeme bu tutarı aşamıyor. Brüt kazancı bu tutarın altında olanlar kendi maaşı, üstünde olanlar ise tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alıyor. Halen tazminat tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 34 bin 792 lira ödeme yapılıyor.

NE KADAR ARTACAK?

Bu tutar Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 6 aylık yüzde 25.48'lik enflasyon tahmini memur maaş katsayısındaki artışın yüzde 20.02'ye ulaşacağını ortaya koyuyor. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısında geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı yaklaşık 7 bin 19 lira artışla 42 bin 77 lirayı geçecek. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 41 bin 757 lira ödenecek.

KİMLER BEKLEMELİ?

Bu nedenle tavanın üzerinde kazancı olanların yani aylık brüt kazancı 35 bin 58 lirayı aşanların işten ayrılmayı planlıyorsa Temmuz ayını beklemesi avantajına olacak. Bu kişilerin eline geçecek ödeme artacak.



HERKESE YANSIR MI?

Temmuz'da en düşük tazminat tutarında artış olması için asgari ücretin artması gerekecek. Asgari ücrete ara zam olursa, bu ücretle çalışanların da tazminatı yükselecek. Ayrıca pek çok sektörde işverenlerin çalışanlarına ara zam planladığı belirtiliyor. Temmuz'da ya da yıl içerisinde maaşı artacak olan çalışanların tazminat tutarları yeni kazançları üzerinden hesaplanacak.

İşveren isterse son brüt ücreti tavanı aşan çalışanlarına gerçek maaşını dikkate alarak ödeme yapabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak burada tavanı aşan kısım için gelir vergisi ödenmesi durumu ortaya çıkıyor.



KIDEM TAZMİNATI TAVANI

MEVCUT: 35.058,58 TL

YÜZDE 20.02 ZAMLI: 42.077,31 TL



DAMGA VERGİSİ KESİLMİŞ

MEVCUT: 34.792,47 TL

YÜZDE 20.02 ZAMLI: 41.757,92 TL

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