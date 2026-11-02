Silivri'de beklenmedik yüzleşme... İmamoğlu-Sarıgül arasında "sahtekar" kavgası iddiası: Özgür Özel'e arka çıktı
Muhalefetteki kara para trafiği şok itiraflarla deşifre olurken, kirli ağın aktörleri cezaevinde birbirine girdi. Tutuklu Emir Sarıgül’ün Özgür Özel’e giden yüz binlerce dolarlık kayıt dışı parayı itiraf etmesi üzerine Ekrem İmamoğlu ile Sarıgül arasında avukat görüş alanında iddiaya göre "sahtekar" kavgası yaşandı. İmamoğlu’nun bağırarak “Özgür Özel’i satmışsınız” dediği, Sarıgül’ün ise “Sahtekarsınız lan hepiniz” şeklinde cevap vererek atıştıkları iddia edildi.
Muhalefetteki kara para trafiği şok itiraflarla deşifre olurken, kirli ağın aktörleri "cezaevinde birbirine girdi" iddiası ortaya atıldı...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev soruşturmada, muhalefetin karanlık para trafiği tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkıyor.
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesinin, kurdukları şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda kara parayı akladıkları ve suç gelirlerine yasal kılıf uydurdukları iddiasıyla başlatılan soruşturmada çember iyice daraldı.
LÜKS RESTORAN ÇIKIŞINDA BAGAJ DOLUSU DOLAR TRAFİĞİ
Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Emir Sarıgül, savcılıktaki ifadesinde kirli ağın şifrelerini tek tek vererek Yeni Parti lideri Özgür Özel ile kurulan karanlık çarkı anlattı. Sarıgül'ün ifşaatları, siyaset-kara para sarmalını net bir şekilde ortaya koydu.
Sarıgül ifadesinde "Babam Mustafa Sarıgül tarafından Yeni Partiye verilmiş birtakım paralarla ilgili de bildiklerim vardır. Bunları da anlatmak istiyorum. Öncelikle Yeni Partinin kuruluş aşamasında, partinin genel merkez binasının iç tefrişatının yapılması için 250 bin dolar parayı Ankara'da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın içerisine bıraktığını biliyorum.
O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Ben milletvekillerinin isimlerini bilmiyorum. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin dolar parayı Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı.
Bunun dışında yine partiye ait bir otobüsün ses sisteminin yapımı ve otobüsün içinin özel olarak tasarlanması amacıyla yine 250 bin dolar ya da avro cinsinden parayı Özgür Özel'e elden verdiğini bana söyledi.
Bu paranın Silivri'de katıldıkları bir duruşmadan sonra gittikleri bir balıkçı restoranının çıkışında verildiğini bana söyledi" demişti.
CEZAEVİ KARIŞTI İDDİASI: "SAHTEKARSINIZ LAN HEPİNİZ"
Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; Emir Sarıgül verdiği ifadenin ardından bu kez de "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçundan tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan bir tartışmayla gündeme geldi.
İddialara göre, Emir Sarıgül'ün avukat görüşü yaptığı esnada, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu Ekrem İmamoğlu ile karşılaştığı, İmamoğlu'nun bağırarak "Özgür Özel'i satmışsınız" dediği, Sarıgül'ün ise "Konuşma lan sahtekar, sahtekarsınız lan hepiniz" şeklinde cevap vererek atıştıkları iddia edildi.