Google'ın hem medya sektörünü hem de kullanıcı deneyimini destekleyecek yapıcı adımlar atması bekleniyor. Tedbir kararına uyum sağlamak için uygulamanın nasıl şekillendirileceği ve hangi ticari yöntemin seçileceği ise tamamen Google'ın kendi kararına bağlı olacak.

Karar haber sitelerini korumayı amaçlıyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Soruşturma kapsamında Rekabet Kurumu; Google'ın "Yapay Zekâ Önizlemeleri" ve "Yapay Zekâ Modu" hizmetlerinin, bilgiyi doğrudan arama ekranında sunarak yayıncıların ziyaretçi trafiğini olumsuz etkileyip etkilemediğini ve içerik lisanslamalarında ayrımcılık yapılıp yapılmadığını detaylıca inceleyecek.

BAŞKAN ERDOĞAN TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Ekim'de İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda yaptığı konuşmada tekno-oligarkların tahakkümüne dikkat çekmişti.

Başkan Erdoğan dünyanın nereye doğru sürüklendiğini kimsenin kestiremediğini, teknolojinin insan hayatı üzerindeki etkisinin her geçen gün büyüdüğünü, yapay zekayla birlikte insan hayatında köklü değişimler yaşandığını söyledi.

Kendini seçilmiş, diğer insanlardan üstün gören tekno-oligarkların sadece şu anki hayata değil geleceğe de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istediklerini aktaran Erdoğan, "Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno-oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir." dedi.

İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. kuruluş yıl dönümünün "Bir mirasın hafızası bir geleceğin inşası" temasıyla idrak edilmesini bu bakımdan fevkalade isabetli bulduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlim Yayma, değerlerinden kopmadan, tarihine yabancılaşmadan, kimliğini inkar etmeden, özgüvenli bir şekilde istikbale yürümenin adıdır. İlim Yayma, karanlığa teslim olmak yerine bir mumu yakmanın, umutsuzluğa kapılmak yerine ümitvar olmanın adıdır. Burada şunu da ifade etmek durumundayım. Tekno-oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü, hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz TEKNOFEST gençliği olacaktır."

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