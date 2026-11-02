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Google'a yapay zeka soruşturması! Rekabet Kurumundan haber sitelerini koruyacak kritik tedbir

Rekabet Kurumu, Google'ın yapay zeka destekli arama hizmetlerine geçici tedbir kararı aldı. Buna göre, ABD merkezli teknoloji şirketi haber sitelerini yapay zekâ sistemine dahil olmaya zorlayamayacak. Kurum, bilgiyi doğrudan arama ekranında sunarak yayıncıların ziyaretçi trafiğini olumsuz etkileyip etkilemediğini ve içerik lisanslamalarında ayrımcılık yapılıp yapılmadığını detaylıca inceleyecek.

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Google'a yapay zeka soruşturması! Rekabet Kurumundan haber sitelerini koruyacak kritik tedbir

Google'da güncel gelişmeleri araştıran kullanıcılar, artık haber sitelerine girmeden de yapay zekâ özetlerinden bilgi alabiliyor. Bu durumun haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ve gelirlerini düşürebileceği endişesi Rekabet Kurumunu harekete geçirdi.

Google'a yapay zeka soruşturması (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Google'a yapay zeka soruşturması (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

GOOGLE'IN YAPAY ZEKA HİZMETLERİNE GEÇİCİ TEDBİR

Google hakkında soruşturma açılırken, haber yayıncılarının ekonomik haklarını korumaya yönelik geçici tedbir kararı da alındı.

Google, yapay zeka özerindeki emekli haberi aramalarında TAKVİM'in haberlerini kullanıyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Google, yapay zeka özerindeki emekli haberi aramalarında TAKVİM'in haberlerini kullanıyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Video Oynatma İkonu Yapay zeka destekli "aramaya" geçici tedbir

Karar, yapay zekâ hizmetlerinin kısıtlanmasını değil; dijital medya ekosisteminin korunmasını ve yayıncıların emeklerinin karşılığını adil şekilde almasını hedefliyor.

Google haber sitelerini zorlayamayacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Google haber sitelerini zorlayamayacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ABD'Lİ TEKNOLOJİ DEVİ HABER SİTELERİNİ ZORLAYAMAYACAK

Tedbire göre Google, haber sitelerini yapay zekâ sistemine dahil olmaya zorlayamayacak. Yayıncılar, içeriklerinin yapay zekâ özetlerinde kullanılıp kullanılmayacağına, arama sonuçlarındaki görünürlüklerini kaybetme riski olmadan özgürce karar verebilecek.

Rekabet Kurumundan tedbir kararı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Rekabet Kurumundan tedbir kararı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Google'ın hem medya sektörünü hem de kullanıcı deneyimini destekleyecek yapıcı adımlar atması bekleniyor. Tedbir kararına uyum sağlamak için uygulamanın nasıl şekillendirileceği ve hangi ticari yöntemin seçileceği ise tamamen Google'ın kendi kararına bağlı olacak.

Karar haber sitelerini korumayı amaçlıyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Karar haber sitelerini korumayı amaçlıyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Soruşturma kapsamında Rekabet Kurumu; Google'ın "Yapay Zekâ Önizlemeleri" ve "Yapay Zekâ Modu" hizmetlerinin, bilgiyi doğrudan arama ekranında sunarak yayıncıların ziyaretçi trafiğini olumsuz etkileyip etkilemediğini ve içerik lisanslamalarında ayrımcılık yapılıp yapılmadığını detaylıca inceleyecek.

Başkan Erdoğandan okullardaki olaylar sonrası tekno-oligark çıkışı: Hedeflerinde gençler varBaşkan Erdoğandan okullardaki olaylar sonrası tekno-oligark çıkışı: Hedeflerinde gençler var

BAŞKAN ERDOĞAN TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Ekim'de İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda yaptığı konuşmada tekno-oligarkların tahakkümüne dikkat çekmişti.

Başkan Erdoğan dünyanın nereye doğru sürüklendiğini kimsenin kestiremediğini, teknolojinin insan hayatı üzerindeki etkisinin her geçen gün büyüdüğünü, yapay zekayla birlikte insan hayatında köklü değişimler yaşandığını söyledi.

Kendini seçilmiş, diğer insanlardan üstün gören tekno-oligarkların sadece şu anki hayata değil geleceğe de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istediklerini aktaran Erdoğan, "Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno-oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir." dedi.

İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. kuruluş yıl dönümünün "Bir mirasın hafızası bir geleceğin inşası" temasıyla idrak edilmesini bu bakımdan fevkalade isabetli bulduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlim Yayma, değerlerinden kopmadan, tarihine yabancılaşmadan, kimliğini inkar etmeden, özgüvenli bir şekilde istikbale yürümenin adıdır. İlim Yayma, karanlığa teslim olmak yerine bir mumu yakmanın, umutsuzluğa kapılmak yerine ümitvar olmanın adıdır. Burada şunu da ifade etmek durumundayım. Tekno-oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü, hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz TEKNOFEST gençliği olacaktır."

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