KENT UZLAŞISINA TEKME

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart 2024 yerel seçimlerine metropollerde yaşayan halkların, kent bileşenlerinin ve demokrasi güçlerinin ortak iradesi doğrultusunda Kent Uzlaşısı stratejisiyle girildiği" hatırlatıldı.

Açıklamada, "seçimlerin ardından geçen iki buçuk yıllık zaman diliminde yerel yönetimlere yönelik operasyonlar düzenlendiği, çok sayıda belediyeye kayyum atandığı, belediye başkanlarının gözaltına alınarak tutuklandığı ve süreçte bazı belediyelerin el değiştirdiği" ifade edildi.

Aynı dönemde partiler arası geçişler ve istifaların da meydana geldiği kaydedildi.