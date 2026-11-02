DEM Parti’den Kent Uzlaşısı kararı: CHP'deki meclis üyeleri partiye geri dönüyor... İstanbul ve Mersin vurgusu
DEM Parti, Özel-İmamoğlu CHP’si ile yerel seçimde gizli kapaklı kurulan Kent Uzlaşısı ittifakını sonlandırdı. DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Kent Uzlaşısı çerçevesinde CHP’de görev alan belediye meclis üyelerinin DEM çatısı altında buluşacağını ilan etti. Yerel yönetimlere dönük operasyonlar ve el değiştirmelerin ardından meclis üyeleriyle yapılan değerlendirme toplantısında katılım iradesinin ortaya çıktığı aktarıldı. MYK onayıyla resmiyet kazanan kararda İstanbul ve Mersin’e vurgu yapılması dikkat çekti. Bu iki kentte meclis üyeleri üzerinden kurulan “oy”unu Takvim.com.tr yerel seçim sürecinde ana hatlarıyla ortaya çıkarmıştı.
Yerel seçimlerde Kent Uzlaşısı stratejisiyle CHP ile örtülü ittifak kuran DEM Parti masayı devirdi.
DEM Parti, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerin ardından geçen iki buçuk yıllık süreçte yaşanan siyasi gelişmeler üzerine meclis üyelerinin partiye katılım talebinin kabul edildiğini duyurdu.
KENT UZLAŞISINA TEKME
DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart 2024 yerel seçimlerine metropollerde yaşayan halkların, kent bileşenlerinin ve demokrasi güçlerinin ortak iradesi doğrultusunda Kent Uzlaşısı stratejisiyle girildiği" hatırlatıldı.
Açıklamada, "seçimlerin ardından geçen iki buçuk yıllık zaman diliminde yerel yönetimlere yönelik operasyonlar düzenlendiği, çok sayıda belediyeye kayyum atandığı, belediye başkanlarının gözaltına alınarak tutuklandığı ve süreçte bazı belediyelerin el değiştirdiği" ifade edildi.
Aynı dönemde partiler arası geçişler ve istifaların da meydana geldiği kaydedildi.
MYK ONAYLADI
Yaşanan gelişmelerin Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyeleriyle birlikte değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "gerçekleştirilen toplantıda meclis üyelerinin DEM Parti'ye katılma iradesini beyan ettiği" bildirildi.
Söz konusu talebin parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından değerlendirilerek uygun bulunduğu açıklandı.
Kent Uzlaşısı'nın "farklı toplumsal ve siyasal kesimlerin ortak kent yönetimi hedeflerinde buluştuğu deneyim olduğu" öne sürülen açıklamada, "sandıkta ortaya konulan demokratik ve katılımcı yönetim iradesine duyulan saygının korunacağı" savunuldu.
Açıklamada, meclis üyelerinin seçildikleri günden bu yana yürüttükleri çalışmaları bundan sonra DEM Parti çatısı altında sürdüreceği bildirildi.
Belediye meclislerindeki faaliyetlerin kentlerin ihtiyaçları, yerel demokrasi ve şeffaf yönetim anlayışı temelinde yürütüleceği ifade edildi.
İSTANBUL VE MERSİN VURGUSU
Kent Uzlaşısı temelinde kurulan ilişkiler ve karşılıklı sorumluluklar çerçevesinde "İstanbul ve Mersin halklarına karşı sorumlulukların yerine getirilmeye devam edileceği" kaydedildi.