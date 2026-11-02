NÜKLEER ENERJİDE FİZİBİLİTE SÜRECİ

Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi doğrultusunda yürütülen müzakerelerdeki son duruma değinen Başkan Erdoğan, Güney Kore ile gerçekleştirilen temasların önemine dikkati çekti.

KEPCO ile sürdürülen çalışmalara işaret eden Erdoğan, "Koreli dostlarımızın nükleer enerji alanındaki tecrübesini biliyoruz. Geçtiğimiz yıl imzaladığımız mutabakat zaptının ardından KEPCO ile ön fizibilite kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Projenin teknik ve ekonomik şartları ile yatırım modeli üzerinde değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Elektriğin hangi maliyetle üretileceği, yatırımın nasıl finanse edileceği ve projenin Türkiye ekonomisine kazandıracakları nihai kararda belirleyici olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, diğer ülkelerle yürütülen görüşmelerin de dikkate alındığını, bütün seçeneklerin Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda incelendiğini aktardı.

Başkan Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor

HEDEF 15 MİLYAR

İkili ticaretteki mevcut durumun dengesiz yapısına vurgu yapan Başkan Erdoğan, 2025 yılında Kore'ye ihracatın yaklaşık 1,14 milyar dolar düzeyinde kaldığını, ithalatın ise 10,26 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Bu farkın azaltılarak ticaretin sürdürülebilir hale getirilmesini istediklerini belirten Erdoğan, Kore'nin teknoloji birikimi ile Türkiye'nin üretim gücünün birleşmesiyle büyük başarılar yakalanacağını kaydetti. Erdoğan, "İkili ticarette 15 milyar dolarlık hacim hedefimiz var" dedi.

Hyundai Assan'ın İzmir'teki üretim tesisi (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

HYUNDAI VE POSCO ÖRNEĞİ

Hyundai'nin İzmit'teki tesislerinde elektrikli araç üretimine başlamasını ve POSCO'nun çelik yatırımlarını örnek gösteren Erdoğan, elektronik, yarı iletken, robotik sistemler, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarında Koreli yatırımcıları Türkiye'de daha güçlü ortaklıklar kurmaya çağırdı.

Başkan Erdoğan ayrıca TUSAŞ bünyesindeki TEI tarafından geliştirilen PD170 motoruna Güney Kore tarafından gösterilen ilgiyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Hyundai Motor Türkiye, İzmit fabrikasında ürettiği tamamen elektrikli IONIQ 3'ü Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturmuştu.



Hyundai Motor Türkiye, İzmit fabrikasında tamamen elektrikli IONIQ 3 modelinin seri üretimine bu yıl başladı. 2026 yılının Ağustos ayında resmi olarak banttan inen ve Ekim ayında Türkiye pazarı ile birlikte Avrupa'da satışa sunulan IONIQ 3 modeli, Hyundai'nin Türkiye'deki elektrikli mobilite dönüşümünün en büyük adımı olarak öne çıkıyor.



IONIQ 3 yatırımıyla birlikte Hyundai, Türkiye'de elektrikli araç seri üretimi gerçekleştiren ikinci otomotiv üreticisi konumuna gelmişti.

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HÜRMÜZ'E ALTERNATİF ROTA

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik krizlerinin küresel ticareti olumsuz etkilediğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Yaşanan kriz, uluslararası ticarette güvenilir alternatif güzergahlar geliştirmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye olarak Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumumuzu, güçlü bir ulaştırma ve lojistik altyapısıyla destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki ulaştırma ve altyapı projelerinde Koreli şirketleri görmek istediklerini belirten Erdoğan, "Özellikle demir yolu altyapısı, lojistik merkezleri ve akıllı ulaştırma sistemlerinde ortak yatırımlar geliştirebiliriz." beyanında bulundu.