Kore yolunda Gardaş'a sürpriz! Başkan Erdoğan Aliyev'i Azerbaycan semalarından tebrik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore yolunda Gardaş'ı unutmadı. Erdoğan, Azerbaycan semalarından geçerken kardeş Azerbaycan halkını ve İlham Aliyev'i 8 Kasım Zafer Günü nedeniyle tebrik etti. Ankara-Bakü hattında kardeşlik ilişkilerinin güçlenerek gelişeceğini belirten Erdoğan, "Azerbaycan'a daimi barış, refah ve ilerleme diliyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'ye giderken Azerbaycan semalarında kardeş Azerbaycan halkını ve İlham Aliyev'i 8 Kasım Zafer Günü nedeniyle tebrik etti.Başkan Erdoğan’dan Aliyev’e uçaktan tebrik mesajı
MESAJI PİLOT TELSİZİNDEN ANONS EDİLDİ
Erdoğan'ın pilot telsizinden anons edilen mesajında birlik ve kardeşlik vurgusu ön plana çıktı.
GARDAŞLIK İLİŞKİLERİ GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin güçlenerek devam edeceği vurgulandı.
"AZERBAYCAN'A DAİMİ BARIŞ, REFAH VE İLERLEME DİLİYORUM"
Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan mesajında şu ifadeler yer aldı:
Kıymetli kardeşim, Güney Kore'ye gerçekleştirmekte olduğum seyahat sırasında kardeş Azerbaycan'ın hava sahasından geçerken şahsım ve heyetim adına Azerbaycan halkına en içten selamlarımı ve iyi dileklerimi sunarım.
Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerini ve iş birliğini gelecekte de güçlenerek gelişmeye devam edeceğine olan güçlü inancımı bir kez daha ifade etmek isterim.
Yaklaşan 8 Kasım Zafer günü münasebetiyle zatı devletlerini ve Azerbaycan halkını en içten dileklerimle kutluyor, Azerbaycan'a daimi barış, refah ve ilerleme diliyorum.