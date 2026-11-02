Başkan Erdoğan'ın mesajında birlik ve kardeşlik vurgusu dikkat çekti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



"AZERBAYCAN'A DAİMİ BARIŞ, REFAH VE İLERLEME DİLİYORUM"



Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan mesajında şu ifadeler yer aldı:



Kıymetli kardeşim, Güney Kore'ye gerçekleştirmekte olduğum seyahat sırasında kardeş Azerbaycan'ın hava sahasından geçerken şahsım ve heyetim adına Azerbaycan halkına en içten selamlarımı ve iyi dileklerimi sunarım.



Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerini ve iş birliğini gelecekte de güçlenerek gelişmeye devam edeceğine olan güçlü inancımı bir kez daha ifade etmek isterim.



Yaklaşan 8 Kasım Zafer günü münasebetiyle zatı devletlerini ve Azerbaycan halkını en içten dileklerimle kutluyor, Azerbaycan'a daimi barış, refah ve ilerleme diliyorum.

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