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PKK Karaçok Dağı'ndan çekildi: Mahmur’a tel örgü... Kontrol Irak ve Peşmerge güçlerinde

Irak’ın kuzeyinde terör varlığına son verilmesi amacıyla atılan adımlar kapsamında, PKK’nın Suriye ve Irak arasındaki ana geçiş güzergahı olan Karaçok Dağı çevresindeki kamplar tamamen tasfiye edildi. Terörsüz bölge hedefi doğrultusunda teröristlerin tahliye ettiği 10 örgüt kampından 5’ine Irak ordusu, 5’ine ise Peşmerge birimleri yerleşti. Güvenlik kaynakları, 1998 yılında kurulan Mahmur Kampı’nın çevresine polis kontrol noktaları kurulduğunu ve kamp içindeki terör hareketliliğinin tamamen sınırlandırıldığını duyurdu. Bölgede hakimiyet sağlayan Irak federal polis ekipleri Mahmur Kampı etrafını tel örgülerle kapatırken, terör örgütünün eski mevzileri kontrol altına alındı.

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PKK Karaçok Dağı'ndan çekildi: Mahmur’a tel örgü... Kontrol Irak ve Peşmerge güçlerinde

Irak sınırında uzun yıllardır örgütün barınma ve lojistik üssü olarak kullanılan alanlarda tarihi dönüşüm yaşanıyor.

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu doğrultusunda yürütülen kararlı mücadele neticesinde, münfesih terör örgütü PKK Irak'ın Mahmur bölgesinde yer alan Karaçok Dağı eteklerindeki bütün mevzilerini boşaltarak bölgeden çekildiği açıklandı.

Örgütün sözde "kalesi" olarak nitelendirilen bölgedeki 10 örgüt kampının tamamen boşaltıldığı kaydedildi.

Boşaltılan kamplara Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin yerleştiği öğrenildi. Yapılan güvenlik anlaşması uyarınca boşaltılan askeri noktalardan 5'ine Irak merkezi hükümet birlikleri, diğer 5'ine ise Peşmerge birimleri konuşlandırıldı.

Güvenlik kaynakları, stratejik bölgede terör örgütüne bağlı herhangi bir silahlı unsurun kalmadığını bildirdi.

Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” stratejisi çerçevesinde Irak’ın kuzeyindeki terör yapıları dağılmaya devam ediyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” stratejisi çerçevesinde Irak’ın kuzeyindeki terör yapıları dağılmaya devam ediyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

MAHMUR KAMPINA DİKENLİ TEL

Terör örgütünün unsurlarını tamamen çektiği Mahmur Kampı çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Irak federal polisi tarafından etrafı dikenli tellerle kapatılan kampın giriş noktalarına iki ayrı polis kontrol noktası kuruldu.

Giriş ve çıkışların sıkı denetim altına alındığı kampta, münfesih terör örgütünün hareket alanı kısıtlandı.

Münfesih terör örgütü PKK’nın Irak ve Suriye arasındaki geçiş hattı ve komuta merkezi konumundaki Karaçok Dağı ile Mahmur Kampı bölgesindeki 10 askeri noktası tamamen boşaltıldı. Münfesih terör örgütü PKK’nın Irak ve Suriye arasındaki geçiş hattı ve komuta merkezi konumundaki Karaçok Dağı ile Mahmur Kampı bölgesindeki 10 askeri noktası tamamen boşaltıldı.

ZİYARETE BİLE İZİN YOK

Irak makamlarının bölgedeki eski kampların ziyaret edilmesine dahi izin vermediği ve asayişin tamamen resmi devlet güçlerince sağlandığı aktarıldı.

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SURİYE-IRAK HATTININ TERÖR LOJİSTİK ÜSSÜYDÜ

Suriye sınırına yakın konumda bulunan Karaçok Dağı, terör örgütü PKK için Kandil ile Suriye'deki unsurlar arasındaki iletişimi, militan aktarımını ve lojistik sevkiyatı sağlayan kritik merkezlerden biri olarak biliniyordu.

Üst düzey örgüt mensuplarının buluşma noktası olan ve Suriye'deki terör eylemlerinin planlandığı bu alanın, tüneller dahil, tamamen temizlendiği kaydedildi.

Bölgedeki kontrol Irak ordusu ve Peşmerge güçleri arasında paylaştırılırken, Mahmur Kampı etrafı Irak federal polisi tarafından dikenli tellerle çevrilerek denetim altına alındı. Bölgedeki kontrol Irak ordusu ve Peşmerge güçleri arasında paylaştırılırken, Mahmur Kampı etrafı Irak federal polisi tarafından dikenli tellerle çevrilerek denetim altına alındı.

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SİNCAR DA TAMAM

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Abudi, münfesih terör örgütü PKK unsurlarının Sincar Dağı'ndan inerek silahlarını devlete teslim edeceğini bildirmişti.

Irak genelindeki silah dosyasının kapatılması için ise gelecek yılın haziran ayı işaret edilmişti.

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