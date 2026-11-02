SURİYE-IRAK HATTININ TERÖR LOJİSTİK ÜSSÜYDÜ

Suriye sınırına yakın konumda bulunan Karaçok Dağı, terör örgütü PKK için Kandil ile Suriye'deki unsurlar arasındaki iletişimi, militan aktarımını ve lojistik sevkiyatı sağlayan kritik merkezlerden biri olarak biliniyordu.

Üst düzey örgüt mensuplarının buluşma noktası olan ve Suriye'deki terör eylemlerinin planlandığı bu alanın, tüneller dahil, tamamen temizlendiği kaydedildi.