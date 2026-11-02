ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak Kongre ara seçimlerinde milyonlarca seçmen sandık başına gitmeye hazırlanırken, Temsilciler Meclisi ve Senatoda ortaya çıkacak yeni tablo, Başkan Donald Trump'ın kalan iki yılındaki siyasi dengeleri belirleyecek. ABD Başkanı Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ortasında gerçekleştirilecek seçimlerde, Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile üst kanadı Senatodaki 100 sandalyeden 35'i için seçmenler oylarını kullanacak. Seçimlerde ayrıca 36 eyalette valilik yarışları düzenlenecek, çok sayıda eyaletin yasama organlarının üyeleri ve yerel yöneticileri de belirlenecek. Son iki yıldır Kongrenin iki kanadında çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçiler bu avantajlarını korumaya çalışırken, Demokratlar ise her iki kanatta da çoğunluğu elde etmeyi hedefliyor. 4 Kasım'da ortaya çıkacak Kongre tablosu, Trump yönetiminin 2027 ve 2028 yıllarındaki yasama faaliyetleri bakımından hayati derecede önem taşıyor. Demokratların Temsilciler Meclisinde ve/veya Senatoda çoğunluğu ele geçirmesi durumunda Trump'ın en çok da bütçe, vergi ve göçmenlik düzenlemeleri gibi adımlarının Kongreden geçmesi zorlaşacak.

4 Kasım'da tablo ortaya çıkacak (Foto: AA) KONGRE ARA SEÇİMLERİ NASIL YAPILIYOR? ABD'de başkanlık seçimleri dört yılda bir, Kongre seçimleri ise iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Başkanlık seçimlerinin yapılmadığı, başkanın dört yıllık görev süresinin ortasına denk gelen Kongre seçimleri, "ara seçimler" (midterm elections) olarak adlandırılıyor. ABD Kongresi, 435 üyeli Temsilciler Meclisi ve 100 üyeli Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor. Temsilciler Meclisi üyeleri iki yıllığına seçilirken, her eyaletin nüfusuna göre belirlenen sayıda temsilcisi bulunuyor. Örneğin Texas'ın 38, California'nın 52 ve New York'un 26 temsilcisi ABD Temsilciler Meclisine seçiliyor. Buna karşılık nüfusu az olan eyaletlerden Iowa 4, Alaska 1 ve Idaho ise 2 temsilcisiyle temsil ediliyor. Senatoda ise nüfusuna bakılmaksızın her eyalet iki senatörle temsil ediliyor. Altı yıllığına seçilen senatörlerin yaklaşık üçte biri, iki yılda bir yapılan seçimlerde yenileniyor. Bu yıl normal takvim kapsamında 33 senatörlük için seçim yapılırken, Florida ve Ohio'daki iki özel seçimle birlikte sandığa gidecek toplam Senato sandalyesi sayısı 35'e ulaşıyor. Kongre üyeleri, seçmenlerin doğrudan oylarıyla belirleniyor. Bir diğer deyişle başkanlık seçimlerinden farklı olarak Kongre seçimlerinde "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) sistemi uygulanmıyor. Seçimlerin ardından oluşacak yeni Kongre, 3 Ocak 2027'de resmen görevine başlayacak.