Sahnede fenalaşan Hakkı Bulut'tan şaşırtan miras ve vasiyet açıklaması: "Yazmama gerek yok"
Arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut, konuk olduğu televizyon programında yaptığı vasiyet ve miras açıklamalarıyla dikkat çekti. Çocuklarının miras paylaşımı yüzünden karşı karşıya gelmeyeceğine inandığını belirten 81 yaşındaki usta sanatçı, "Vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok, kimse mal paylaşımı için ağzını açmaz" dedi.
Arabesk müziğin unutulmaz seslerinden Hakkı Bulut, şarkıları ve kendine özgü yorumuyla yıllardır müzik dünyasında adından söz ettiriyor.
Bir süre önce sahnede yaşadığı sağlık problemi nedeniyle sevenlerini endişelendiren usta sanatçı, bu kez ailesi ve özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi.
Bir televizyon programına konuk olan Bulut, vasiyet ve miras konusundaki düşüncelerini paylaştı.
"BABAMIN MALINI PAYLAŞALIM DEMEZLER"
81 yaşındaki Hakkı Bulut, kendisine yöneltilen vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
"VASİYET YAZMAM YAZMAMA DA GEREK YOK"
Çocuklarının miras paylaşımı nedeniyle karşı karşıya gelmeyeceğine inandığını belirten usta sanatçı, vasiyet yazmaya ihtiyaç duymadığını söyledi.
Bulut, "Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmaz asla" ifadelerini kullandı.
OĞLUYLA YAŞADIĞI KRİZİ DE ANLATTI
Hakkı Bulut, programda yalnızca miras konusuna değil, geçmişte oğlu Özbey Bulut ile yaşadığı gerginliğe de değindi.
Baba ve oğul arasında 2007 yılında yaşanan tartışma, o dönem televizyon ekranlarına da yansımış ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.
ANLAŞMAZLIKLARI GERİDE BIRAKTI
Yıllar sonra konuyla ilgili konuşan Bulut, oğluyla arasının artık iyi olduğunu açıkladı.
Geçmişte yaşanan gerginliğin televizyon programlarının izlenme kaygısı nedeniyle büyütüldüğünü savunan sanatçı, o dönemki anlaşmazlıkları geride bıraktıklarını belirtti.
SAHNEDE FENALAŞMIŞTI
Hakkı Bulut, geçtiğimiz günlerde İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir restoranda sevenleriyle buluşan sanatçının tansiyonunun yükseldiği öğrenilmişti.
81 yaşındaki Bulut, hastanede geçirdiği gecenin ardından tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edilmişti. Hastane çıkışında açıklama yapan usta sanatçı, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Bir saat sonra spor yapacağım" sözleriyle sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.
Öte yandan Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre Bulut'un kızı, babasının cüzdanını kaybettiğini, uzun süre aramasına rağmen bulamayınca yaşadığı stres ve üzüntü nedeniyle tansiyonunun yükseldiğini açıklamıştı.
HAKKI BULUT KİMDİR?
3 Şubat 1945 tarihinde Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde dünyaya gelen Hakkı Bulut, arabesk müziğin önemli temsilcileri arasında yer alıyor.
Eğitim hayatına Tunceli'de başlayan sanatçı, ailesiyle Adana'ya taşındıktan sonra öğrenimini burada sürdürdü. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olan Bulut, daha sonra Adana Öğretmen Okulu'nu dışarıdan tamamladı.
Bir dönem öğretmenlik yapan sanatçı, babasının saz çalmasından etkilenerek küçük yaşlarda ilgi duymaya başladığı müziğe yöneldi. İlk plağı "Leylam" ile profesyonel müzik hayatına adım atan Bulut'un bu çalışmasında Orhan Gencebay ve Arif Sağ gibi önemli isimler de yer aldı.
Adana'da düzenlenen Altın Ses yarışmasında birinci olan sanatçı, "İkimiz Bir Fidanız" şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve yapımcılık da yapan Hakkı Bulut, 1964 yılında Saadet Bulut ile evlendi. Bu evlilikten beş çocuğu dünyaya geldi.