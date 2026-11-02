Baba ve oğul arasında 2007 yılında yaşanan tartışma, o dönem televizyon ekranlarına da yansımış ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Hakkı Bulut, programda yalnızca miras konusuna değil, geçmişte oğlu Özbey Bulut ile yaşadığı gerginliğe de değindi.

Yıllar sonra konuyla ilgili konuşan Bulut, oğluyla arasının artık iyi olduğunu açıkladı.

Öte yandan Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre Bulut'un kızı, babasının cüzdanını kaybettiğini, uzun süre aramasına rağmen bulamayınca yaşadığı stres ve üzüntü nedeniyle tansiyonunun yükseldiğini açıklamıştı.

81 yaşındaki Bulut, hastanede geçirdiği gecenin ardından tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edilmişti. Hastane çıkışında açıklama yapan usta sanatç ı, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Bir saat sonra spor yapacağım" sözleriyle sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

HAKKI BULUT KİMDİR?

3 Şubat 1945 tarihinde Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde dünyaya gelen Hakkı Bulut, arabesk müziğin önemli temsilcileri arasında yer alıyor.

Eğitim hayatına Tunceli'de başlayan sanatçı, ailesiyle Adana'ya taşındıktan sonra öğrenimini burada sürdürdü. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olan Bulut, daha sonra Adana Öğretmen Okulu'nu dışarıdan tamamladı.

Bir dönem öğretmenlik yapan sanatçı, babasının saz çalmasından etkilenerek küçük yaşlarda ilgi duymaya başladığı müziğe yöneldi. İlk plağı "Leylam" ile profesyonel müzik hayatına adım atan Bulut'un bu çalışmasında Orhan Gencebay ve Arif Sağ gibi önemli isimler de yer aldı.

Adana'da düzenlenen Altın Ses yarışmasında birinci olan sanatçı, "İkimiz Bir Fidanız" şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve yapımcılık da yapan Hakkı Bulut, 1964 yılında Saadet Bulut ile evlendi. Bu evlilikten beş çocuğu dünyaya geldi.

Hakkı Bulut