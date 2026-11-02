UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Emekliye ocak zammında yeni hesap! 4 farklı senaryo masada: En düşük maaş 26 bin 13 lira

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü 3 Kasım'da açıklanacak ekim enflasyonuna çevrildi. İlk 3 aylık veriye göre yüzde 5,57'lik zam kesinleşirken, yıl sonu enflasyon tahminleri ocak artışı için yeni ipuçları verdi. OVP, Merkez Bankası, AA Finans ve Finansal Kurumlar Birliği'nin beklentilerine göre zam oranı yüzde 9,04 ile yüzde 10,45 arasında değişiyor. Mevcut 23 bin 552 liralık taban aylık üzerinden yapılan senaryolarda ise en düşük emekli maaşı 26 bin 13 liraya kadar yükselebilecek. Refah payı ve ek iyileştirme ihtimali de gündemde. İşte 4 tahmine göre ocak zamları…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Emekliye ocak zammında yeni hesap! 4 farklı senaryo masada: En düşük maaş 26 bin 13 lira

Emeklilerin ocak zammı için önemli bir veri daha açıklanıyor. Ocak ayında 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 3 aylık enflasyona göre yüzde 5.57 artış kesinleşmişti. Ekim enflasyonu da yarın açıklanıyor. Böylece emeklilerin zam oranını gösterecek 6 veriden 4'ü ortaya çıkmış olacak, kalan 2 veri beklenecek.

Emekliye ocakta 4 farklı senaryo (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Emekliye ocakta 4 farklı senaryo (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

OVP TAHMİNİNE GÖRE YÜZDE 9,04 ZAM

Bekleyiş sürerken, hem ekonomi yönetiminin hem ekonomistlerin enflasyon tahminleri ocak zammı için ipuçları veriyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9.04 olabileceğini gösterdi.

MERKEZ BANKASI ANKETİNDEN YÜZDE 10,08 SİNYALİ

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.63 oldu. Bu tahmine göre, 2026 yılının ikinci yarısında enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10.08 olarak bekleniyor.

Emekli zammı için yeni hesap (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Emekli zammı için yeni hesap (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı son Beklenti Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29.64 olarak yer aldı. Bu tahmin ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10.09'u bulabileceğini ortaya koyuyor.

FKB ZAM SENARYOSU: YÜZDE 10,45

Finansal Kurumlar Birliği de Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30.06 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.45 çıkabilecek.
Emekliler kesin zam oranını ocak ayında öğrenecek. Bu oran kök aylıklara yansıtılacak. Emeklilere ayrıca bir ek iyileştirme için de çalışma sürerken, eğer refah payı uygulanırsa 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı da yükselecek.

Emekliye yeni zam formülü (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Emekliye yeni zam formülü (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



Öte yandan Ocak zammının taban aylığa da yansıtılması da gündeme gelecek. Eğer enflasyon zammı yapılırsa halen 23 bin 552 lira olan taban aylık, OVP'deki tahmine göre 25 bin 681 liraya, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 25 bin 926 liraya, AA Finans'ın anketine göre de 25 bin 928 liraya çıkacak. Finansal Kurumlar Birliği'nin anketindeki tahmine göre ise taban aylık 26 bin 13 lira olabilecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
23.552
% 9.04 ZAMLI
25.681
% 10.08 ZAMLI
25.926
%10.09 ZAMLI
25.928
% 10.45 ZAMLI
26.013

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
24.000
% 9.04 ZAMLI
26.170
% 10.08 ZAMLI
26.419
%10.09 ZAMLI
26.422
% 10.45 ZAMLI
26.508

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
25.000
% 9.04 ZAMLI
27.260
% 10.08 ZAMLI
27.520
%10.09 ZAMLI
27.523
% 10.45 ZAMLI
27.613

Emekliye refah payı masada (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Emekliye refah payı masada (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
26.000
% 9.04 ZAMLI
28.350
% 10.08 ZAMLI
28.621
%10.09 ZAMLI
28.623
% 10.45 ZAMLI
28.717

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
27.000
% 9.04 ZAMLI
29.441
% 10.08 ZAMLI
29.722
%10.09 ZAMLI
29.724
% 10.45 ZAMLI
29.822

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
28.000
% 9.04 ZAMLI
30.531
% 10.08 ZAMLI
30.822
%10.09 ZAMLI
30.825
% 10.45 ZAMLI
30.926

2027 zammında 4 formülle yeni maaş hesabı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)2027 zammında 4 formülle yeni maaş hesabı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
29.000
% 9.04 ZAMLI
31.622
% 10.08 ZAMLI
31.923
%10.09 ZAMLI
31.926
% 10.45 ZAMLI
32.031

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
30.000
% 9.04 ZAMLI
32.712
% 10.08 ZAMLI
33.024
%10.09 ZAMLI
33.027
% 10.45 ZAMLI
33.135

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
31.000
% 9.04 ZAMLI
33.802
% 10.08 ZAMLI
34.125
%10.09 ZAMLI
34.128
% 10.45 ZAMLI
34.240

Milyonların zamlı maaşı Ocak 2027'de belli olacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Milyonların zamlı maaşı Ocak 2027'de belli olacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
32.000
% 9.04 ZAMLI
34.893
% 10.08 ZAMLI
35.226
%10.09 ZAMLI
35.229
% 10.45 ZAMLI
35.344

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
33.000
% 9.04 ZAMLI
35.983
% 10.08 ZAMLI
36.326
%10.09 ZAMLI
36.330
% 10.45 ZAMLI
36.449

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
34.000
% 9.04 ZAMLI
37.074
% 10.08 ZAMLI
37.427
%10.09 ZAMLI
37.431
% 10.45 ZAMLI
37.553

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
35.000
% 9.04 ZAMLI
38.164
% 10.08 ZAMLI
38.528
%10.09 ZAMLI
38.532
% 10.45 ZAMLI
38.658

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
36.000
% 9.04 ZAMLI
39.254
% 10.08 ZAMLI
39.629
%10.09 ZAMLI
39.632
% 10.45 ZAMLI
39.762

Emeklinin zamlı maaş hesabı TAKVİM'de (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Emeklinin zamlı maaş hesabı TAKVİM'de (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
37.000
% 9.04 ZAMLI
40.345
% 10.08 ZAMLI
40.730
%10.09 ZAMLI
40.733
% 10.45 ZAMLI
40.867

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
38.000
% 9.04 ZAMLI
41.435
% 10.08 ZAMLI
41.830
%10.09 ZAMLI
41.834
% 10.45 ZAMLI
41.971

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
39.000
% 9.04 ZAMLI
42.526
% 10.08 ZAMLI
42.931
%10.09 ZAMLI
42.935
% 10.45 ZAMLI
43.076

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
40.000
% 9.04 ZAMLI
43.616
% 10.08 ZAMLI
44.032
%10.09 ZAMLI
44.036
% 10.45 ZAMLI
44.180

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
41.000
% 9.04 ZAMLI
44.706
% 10.08 ZAMLI
45.133
% 10.09 ZAMLI
45.137
% 10.45 ZAMLI
45.285

Emekliye zam hesabı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Emekliye zam hesabı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
42.000
% 9.04 ZAMLI
45.797
% 10.08 ZAMLI
46.234
% 10.09 ZAMLI
46.238
% 10.45 ZAMLI
46.389

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
43.000
% 9.04 ZAMLI
46.887
% 10.08 ZAMLI
47.334
% 10.09 ZAMLI
47.339
% 10.45 ZAMLI
47.494

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
44.000
% 9.04 ZAMLI
47.978
% 10.08 ZAMLI
48.435
% 10.09 ZAMLI
48.440
% 10.45 ZAMLI
48.598

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
45.000
% 9.04 ZAMLI
49.068
% 10.08 ZAMLI
49.536
% 10.09 ZAMLI
49.541
% 10.45 ZAMLI
49.703

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
46.000
% 9.04 ZAMLI
50.158
% 10.08 ZAMLI
50.637
% 10.09 ZAMLI
50.641
% 10.45 ZAMLI
50.807

Zamlı maaşlar 2027 Ocak'ta belli olacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Zamlı maaşlar 2027 Ocak'ta belli olacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
47.000
% 9.04 ZAMLI
51.249
% 10.08 ZAMLI
51.738
% 10.09 ZAMLI
51.742
% 10.45 ZAMLI
51.912

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
48.000
% 9.04 ZAMLI
52.339
% 10.08 ZAMLI
52.838
% 10.09 ZAMLI
52.843
% 10.45 ZAMLI
53.016

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
49.000
% 9.04 ZAMLI
53.430
% 10.08 ZAMLI
53.939
% 10.09 ZAMLI
53.944
% 10.45 ZAMLI
54.121

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
50.000
% 9.04 ZAMLI
54.520
% 10.08 ZAMLI
55.040
% 10.09 ZAMLI
55.045
% 10.45 ZAMLI
55.225

Emekli zammı için 4 farklı hesap (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Emekli zammı için 4 farklı hesap (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
51.000
% 9.04 ZAMLI
55.610
% 10.08 ZAMLI
56.141
% 10.09 ZAMLI
56.146
% 10.45 ZAMLI
56.330

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
52.000
% 9.04 ZAMLI
56.701
% 10.08 ZAMLI
57.242
% 10.09 ZAMLI
57.247
% 10.45 ZAMLI
57.434

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
53.000
% 9.04 ZAMLI
57.791
% 10.08 ZAMLI
58.342
% 10.09 ZAMLI
58.348
% 10.45 ZAMLI
58.539

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
54.000
% 9.04 ZAMLI
58.882
% 10.08 ZAMLI
59.443
% 10.09 ZAMLI
59.449
% 10.45 ZAMLI
59.643

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
55.000
% 9.04 ZAMLI
59.972
% 10.08 ZAMLI
60.544
% 10.09 ZAMLI
60.550
% 10.45 ZAMLI
60.748

Emekliye zamlı maaş (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Emekliye zamlı maaş (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
56.000
% 9.04 ZAMLI
61.062
% 10.08 ZAMLI
61.645
% 10.09 ZAMLI
61.650
% 10.45 ZAMLI
61.852

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
57.000
% 9.04 ZAMLI
62.153
% 10.08 ZAMLI
62.746
% 10.09 ZAMLI
62.751
% 10.45 ZAMLI
62.957

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
58.000
% 9.04 ZAMLI
63.243
% 10.08 ZAMLI
63.846
% 10.09 ZAMLI
63.852
% 10.45 ZAMLI
64.061

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
59.000
% 9.04 ZAMLI
64.334
% 10.08 ZAMLI
64.947
%10.09 ZAMLI
64.953
% 10.45 ZAMLI
65.166

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
60.000
% 9.04 ZAMLI
65.424
% 10.08 ZAMLI
66.048
% 10.09 ZAMLI
66.054
% 10.45 ZAMLI
66.270

(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
61.000
% 9.04 ZAMLI
66.514
% 10.08 ZAMLI
67.149
% 10.09 ZAMLI
67.155
% 10.45 ZAMLI
67.375

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
62.000
% 9.04 ZAMLI
67.605
% 10.08 ZAMLI
68.250
% 10.09 ZAMLI
68.256
% 10.45 ZAMLI
68.479

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
63.000
% 9.04 ZAMLI
68.695
% 10.08 ZAMLI
69.350
% 10.09 ZAMLI
69.357
% 10.45 ZAMLI
69.584

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
64.000
% 9.04 ZAMLI
69.786
% 10.08 ZAMLI
70.451
% 10.09 ZAMLI
70.458
% 10.45 ZAMLI
70.688

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
65.000
% 9.04 ZAMLI
70.876
% 10.08 ZAMLI
71.552
% 10.09 ZAMLI
71.559
% 10.45 ZAMLI
71.793

(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
66.000
% 9.04 ZAMLI
71.966
% 10.08 ZAMLI
72.653
% 10.09 ZAMLI
72.659
% 10.45 ZAMLI
72.897

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
67.000
% 9.04 ZAMLI
73.057
% 10.08 ZAMLI
73.754
% 10.09 ZAMLI
73.760
% 10.45 ZAMLI
74.002

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
68.000
% 9.04 ZAMLI
74.147
% 10.08 ZAMLI
74.854
% 10.09 ZAMLI
74.861
% 10.45 ZAMLI
75.106

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
69.000
% 9.04 ZAMLI
75.238
% 10.08 ZAMLI
75.955
% 10.09 ZAMLI
75.962
% 10.45 ZAMLI
76.211

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
70.000
% 9.04 ZAMLI
76.328
% 10.08 ZAMLI
77.056
% 10.09 ZAMLI
77.063
% 10.45 ZAMLI
77.315

(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
71.000
% 9.04 ZAMLI
77.418
% 10.08 ZAMLI
78.157
% 10.09 ZAMLI
78.164
% 10.45 ZAMLI
78.420

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
72.000
% 9.04 ZAMLI
78.509
% 10.08 ZAMLI
79.258
% 10.09 ZAMLI
79.265
% 10.45 ZAMLI
79.524

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
73.000
% 9.04 ZAMLI
79.599
% 10.08 ZAMLI
80.358
% 10.09 ZAMLI
80.366
% 10.45 ZAMLI
80.629

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
74.000
% 9.04 ZAMLI
80.690
% 10.08 ZAMLI
81.459
% 10.09 ZAMLI
81.467
% 10.45 ZAMLI
81.733

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
75.000
% 9.04 ZAMLI
81.780
% 10.08 ZAMLI
82.560
% 10.09 ZAMLI
82.568
% 10.45 ZAMLI
82.838

(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
76.000
% 9.04 ZAMLI
82.870
% 10.08 ZAMLI
83.661
% 10.09 ZAMLI
83.668
% 10.45 ZAMLI
83.942

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
77.000
% 9.04 ZAMLI
83.961
% 10.08 ZAMLI
84.762
% 10.09 ZAMLI
84.769
% 10.45 ZAMLI
85.047

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
78.000
% 9.04 ZAMLI
85.051
% 10.08 ZAMLI
85.862
% 10.09 ZAMLI
85.870
% 10.45 ZAMLI
86.151

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
79.000
% 9.04 ZAMLI
86.142
% 10.08 ZAMLI
86.963
% 10.09 ZAMLI
86.971
% 10.45 ZAMLI
87.256

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
80.000
% 9.04 ZAMLI
87.232
% 10.08 ZAMLI
88.064
% 10.09 ZAMLI
88.072
% 10.45 ZAMLI
88.360

(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
81.000
% 9.04 ZAMLI
88.322
% 10.08 ZAMLI
89.165
% 10.09 ZAMLI
89.173
% 10.45 ZAMLI
89.465

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
82.000
% 9.04 ZAMLI
89.413
% 10.08 ZAMLI
90.266
% 10.09 ZAMLI
90.274
% 10.45 ZAMLI
90.569

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
83.000
% 9.04 ZAMLI
90.503
% 10.08 ZAMLI
91.366
% 10.09 ZAMLI
91.375
% 10.45 ZAMLI
91.674

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
84.000
% 9.04 ZAMLI
91.594
% 10.08 ZAMLI
92.467
% 10.09 ZAMLI
92.476
% 10.45 ZAMLI
92.778

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
85.000
% 9.04 ZAMLI
92.684
% 10.08 ZAMLI
93.568
% 10.09 ZAMLI
93.577
% 10.45 ZAMLI
93.883

(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
86.000
% 9.04 ZAMLI
93.774
% 10.08 ZAMLI
94.669
% 10.09 ZAMLI
94.677
% 10.45 ZAMLI
94.987

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
87.000
% 9.04 ZAMLI
94.865
% 10.08 ZAMLI
95.770
% 10.09 ZAMLI
95.778
% 10.45 ZAMLI
96.092

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
88.000
% 9.04 ZAMLI
95.955
% 10.08 ZAMLI
96.870
% 10.09 ZAMLI
96.879
% 10.45 ZAMLI
97.196

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
89.000
% 9.04 ZAMLI
97.046
% 10.08 ZAMLI
97.971
% 10.09 ZAMLI
97.980
% 10.45 ZAMLI
98.301

ZAM ORANI
MAAŞ
MEVCUT MAAŞ
90.000
% 9.04 ZAMLI
98.136
% 10.08 ZAMLI
99.072
%10.09 ZAMLI
99.081
% 10.45 ZAMLI
99.405

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekliye ocak zammında yeni hesap! 4 farklı senaryo masada: En düşük maaş 26 bin 13 lira-18 Emekliye ocak zammında yeni hesap! 4 farklı senaryo masada: En düşük maaş 26 bin 13 lira-19 Emekliye ocak zammında yeni hesap! 4 farklı senaryo masada: En düşük maaş 26 bin 13 lira-20

Memur zammında 4 farklı hesap! Ocak 2027'de kim ne kadar alacak? Maaş tablosu Takvim'de
SONRAKİ HABER

Memura ‘fark’lı zam
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler