Emeklilerin ocak zammı için önemli bir veri daha açıklanıyor. Ocak ayında 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 3 aylık enflasyona göre yüzde 5.57 artış kesinleşmişti. Ekim enflasyonu da yarın açıklanıyor. Böylece emeklilerin zam oranını gösterecek 6 veriden 4'ü ortaya çıkmış olacak, kalan 2 veri beklenecek.

Emekliye ocakta 4 farklı senaryo (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



OVP TAHMİNİNE GÖRE YÜZDE 9,04 ZAM



Bekleyiş sürerken, hem ekonomi yönetiminin hem ekonomistlerin enflasyon tahminleri ocak zammı için ipuçları veriyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9.04 olabileceğini gösterdi.



MERKEZ BANKASI ANKETİNDEN YÜZDE 10,08 SİNYALİ



Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.63 oldu. Bu tahmine göre, 2026 yılının ikinci yarısında enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10.08 olarak bekleniyor.