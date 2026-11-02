Emekliye ocak zammında yeni hesap! 4 farklı senaryo masada: En düşük maaş 26 bin 13 lira
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü 3 Kasım'da açıklanacak ekim enflasyonuna çevrildi. İlk 3 aylık veriye göre yüzde 5,57'lik zam kesinleşirken, yıl sonu enflasyon tahminleri ocak artışı için yeni ipuçları verdi. OVP, Merkez Bankası, AA Finans ve Finansal Kurumlar Birliği'nin beklentilerine göre zam oranı yüzde 9,04 ile yüzde 10,45 arasında değişiyor. Mevcut 23 bin 552 liralık taban aylık üzerinden yapılan senaryolarda ise en düşük emekli maaşı 26 bin 13 liraya kadar yükselebilecek. Refah payı ve ek iyileştirme ihtimali de gündemde. İşte 4 tahmine göre ocak zamları…
Emeklilerin ocak zammı için önemli bir veri daha açıklanıyor. Ocak ayında 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 3 aylık enflasyona göre yüzde 5.57 artış kesinleşmişti. Ekim enflasyonu da yarın açıklanıyor. Böylece emeklilerin zam oranını gösterecek 6 veriden 4'ü ortaya çıkmış olacak, kalan 2 veri beklenecek.
OVP TAHMİNİNE GÖRE YÜZDE 9,04 ZAM
Bekleyiş sürerken, hem ekonomi yönetiminin hem ekonomistlerin enflasyon tahminleri ocak zammı için ipuçları veriyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9.04 olabileceğini gösterdi.
MERKEZ BANKASI ANKETİNDEN YÜZDE 10,08 SİNYALİ
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.63 oldu. Bu tahmine göre, 2026 yılının ikinci yarısında enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10.08 olarak bekleniyor.
AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı son Beklenti Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29.64 olarak yer aldı. Bu tahmin ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10.09'u bulabileceğini ortaya koyuyor.
FKB ZAM SENARYOSU: YÜZDE 10,45
Finansal Kurumlar Birliği de Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30.06 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.45 çıkabilecek.
Emekliler kesin zam oranını ocak ayında öğrenecek. Bu oran kök aylıklara yansıtılacak. Emeklilere ayrıca bir ek iyileştirme için de çalışma sürerken, eğer refah payı uygulanırsa 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı da yükselecek.
Öte yandan Ocak zammının taban aylığa da yansıtılması da gündeme gelecek. Eğer enflasyon zammı yapılırsa halen 23 bin 552 lira olan taban aylık, OVP'deki tahmine göre 25 bin 681 liraya, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 25 bin 926 liraya, AA Finans'ın anketine göre de 25 bin 928 liraya çıkacak. Finansal Kurumlar Birliği'nin anketindeki tahmine göre ise taban aylık 26 bin 13 lira olabilecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?